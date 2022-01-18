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Yine kadına şiddet

18 Ocak 2022 Salı 17:44
Yine kadına şiddet

KADINA ŞİDDET BU SEFER YABANCI UYRUKLU ŞAHISTAN.

ESKİ KIZ ARKADAŞINI KAFASINDA BİLGİSAYAR KIRMAKLA TEHDİT ETTİ, TUTUKSUZ YARGILANACAK.

(18-01-2022...MHA) Küçük Erenköy’de 12.01.22 tarihinde bir bar’da meydana gelen olayda, bilgisayar içerisindeki bilgiler konusunda yaşanan tartışmada eski kız arkadaşı Z.Ş isimli şahsı kafasında bilgisayar kırmakla tehdit eden İngiliz uyruklu Schot Mclosey şikâyet üzerine tutuklandı.

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Zanlı bugün 18.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “şiddet tehdidi, mülke tecavüz ve haberleşme yasasına aykırı hareket” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olgularla ilgili bilgi aktarmak maksadıyla polis memuru Aygün Ağcabay’ ı   tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 12.01.22 tarihinde Küçük Erenköy’ de bir bar içerisinde, bilgisayar içerisindeki bilgiler ile ilgili aralarında çıkan tartışmada, zanlının eski kız arkadaşı  olan Z.Ş isimli şahsa hitaben “kameraları kapatıp bilgisayarları kafanda kırar seni öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu, bar içerisinde ona ait olmayan kısma girmek suretiyle mülke tecavüz ettiğini ve ayni gün saat 19.00 raddelerinde WhatsApp telefon hattından konu şahsa “polisleri si….me sallamıyorum, sen oros…..sun” diyerek mesaj atmak suretiyle haberleşme yasasına aykırı harekette bulunma suçunu işlediğini belirten tanık, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının İngiltere vatandaşı olup oturma izniyle KKTC’ de bulunduğunu belirten tanık, tahkikatın tamamlandığına değindikten sonra davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10 bin T.L nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün polise ispatı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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