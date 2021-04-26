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Yine kadına şiddet!

16.04.21 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Gazimağusa’da aralarında çıkan tartışma sonunda P.T (K-48) isimli şahsın yüzüne eli ile vurup yere düşürdükten sonra vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle sol el bileği ile sağ kaburgasında kırık oluşmasına neden olan Ali Soylu (E- 70) şikâyet üzerine 25.04.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:00
Yine kadına şiddet!
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Zanlı 22.04.21 tarihinde vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, şahadet vermek üzere PM Okan Keskin’in tanık kürsüsüne çağırdı. PM Keskin yemin altında verdiği şahadetinde, 16.04.21 tarihinde Gazimağusa‘da sözlü olarak tartışmaya başladığı P.T isimli şahsı darp edip yere düşürdükten sonra vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle sol el bileğinde ve sağ kaburga kemiğinde kırık oluşmasına neden olduğunu söyledi.

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Olayın 17.04.21 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinen tanık polis, aranmakta olan zanlının 25.04.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının ifade vermediğini suçlamaları kabul etmediğini ve bugün itibarıyla kendisine okunan yazılı davasına da ret yönünde cevap verdiğine dikkat çeken tanık polis, önceden işlemiş olduğu darp, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından zanlı aleyhine dosya tanzim edildiğini belirtti.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını söyleyen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargı Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesinin polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 26.04.2021 14:10
Anahtar Kelimeler:
GazimagusaDarpALİ SOYLU
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