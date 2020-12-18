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Yine kadına şiddet

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Bozar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Aralık 2020 Cuma 16:48
Yine kadına şiddet
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Bozar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Biriminde görev yapan Polis Memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı. Soykara, zanlı Mustafa Bozar'ın "Şiddet Kullanma tehdidi" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Zanlının Lefkoşa'da, 17 Aralık 2020 tarihinde, ikametgâhında kendisinden ayrılmak isteyen eşi E.B.'ye şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu kaydeden Soykara, zanlının elinde bulunan tahta saplı bıçağı cebine koyduktan sonra eşine "beni boşarsan seni öldürürüm, önce seni öldürürüm sonra kendimi öldürürüm" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu dile getirdi. Soykara, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını ifade ederek, zanlının eşini çok sevdiğini, ondan ayrılmak istemediğini, bıçağı da evin içerisinde eline aldığını beyan ettiğini açıkladı. Söz konusu bıçağın evin mutfak kısmında tespit edilerek emare olarak alındığını anlatan Soykara, bıçağın ağız uzunluğunun 15 cm. toplam uzunluğunun ise 28 cm olduğunu bildirdi. Soykara, yürütülen soruşturmanın tamamlandığına işaret ederek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının tüm seyahat belgelerine el konulması, bir muteber KKTC vatandaşın kefil olması ve 50 bin TL'lik tutarında kefalet senedi imzalanması koşuluyla serbest kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa BozarKadınŞiddet
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