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Yılmaz Mavideniz ve Mahmut Mavideniz 2 gün poliste tutuklu kalacak

Gazimağusa’ da büyük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinin avlusunda muhafaza edilen 4 adet bisiklet iskeleti ve 3 adet bisiklet maşasını sirkat eden Y.M (Yılmaz Mavideniz) ve M.M. (Mahmut Mavideniz) 27.11.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandılar.

28 Kasım 2021 Pazar 18:54
Yılmaz Mavideniz ve Mahmut Mavideniz 2 gün poliste tutuklu kalacak

Yılmaz Mavideniz ve Mahmut Mavideniz mülke tecavüz ve sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Fikret Sekizler’ i tanık kürsüsüne çağırdı.

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Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 15.10.21 ile 01.11.21 tarihleri arasında, Gazimağusa ’da, büyük sanayi bölgesinde, işletmeciliğini O.A isimli şahsın yapmakta olduğu bir eşya deposunun avlusunda muhafaza edilen 2 adet 26’lık arızalı bisiklet, 1 adet 20’lik spor bisiklet iskeleti, 1 adet 12’lik çocuk bisiklet iskeleti ve 3 adet bisiklet ön maşasının meçhul şahıslar tarafından sirkat edildiğine dair 09.11.21 tarihinde polise bilgi verilmesi üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi.

Alınan bilgi üzerine güvenlik kameralarından yapılan incelemede zanlı 1’ in olayla bağlantısı olduğunun tespit edilmesi üzerine aleyhinde derdest emri çıkarıldığına değinen tanık, 27.11.21 tarihinde zanlı 1’in tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Ayni gün mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade veren zanlı 1’in sirkat edilen bisiklet iskeleti ve ön maşalarını amcası zanlı 2’nin aracı ile birlikte sirkat ettikten sonra liman içerisindeki hurdacıya sattıkları yönündeki beyanı üzerine ayni gün zanlı 2’nin de tespit edilerek tutuklandığını aktaran tanık polis, her iki zanlının ikametgahlarında yapılan aramada herhangi bir şey bulunamadığına dikkat çekti.

Zanlı 2’nin suçlamaları kabul etmediği yönünde beyanı olduğunu, emarelerin henüz tespit edilemediğini ve zanlı 1’in verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılamadığına vurgu yapan tanık, incelenecek kamera görüntülerinin de olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Özge Uğraşın, zanlıların 2 şer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde demir verdi.(MHA)

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