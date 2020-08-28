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Yılın vurgununa 4 gün ek tutukluk kararı çıktı

 Sahte internet sitesi üzerinden çalıntı kartlarla işlem yapmış gösterip para çalan zanlılar Mehmet Karaöz, Halit Sancak, Merve Çağan ve Volkan Şanal tutuklanarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:44
Yılın vurgununa 4 gün ek tutukluk kararı çıktı
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Şaban Yeğen, olguları aktardı. Polis, zanlılar Mehmet Karaöz, Halit Sancak, Merve Çağan ve Volkan Şanal’ın Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temin etmek, Başkasının kimliğine bürünmek ve Bilişim sistemleri kullandırılarak kredi kartlarında sahtecilik yapmak suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis, 4 Temmuz 2020 ile 17 Ağustos 2020 tarihileri arasında Lefkoşa’da sakin zanlı Mehmet Karaöz, Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yaptığı Realglass Cam Üretim ve Satış isimli işyerinde, Realglasskıbrıs.com isimli web sitesinde dolandırmak kastıyla çalıntı veya kart sahiplerinin bilgisi veya rızası olmadan meçhul şahıslar tarafından elde edilen 8 yurtdışı bankalarına ait şirket ve şahıs banka kartları bilgilerini internet sayfası üzerinden sanal pos da 22 adet işlem yapmak suretiyle ve henüz kimlik bilgileri tespit edilmeyen kart sahiplerinin kimliklerine bürünerek, kart bilgilerini internet üzerinden Cardplus sanal pos yolu ile bu site üzerinden web sayfasına girerek, sahte belge düzenleyip, tedavüle sürerek, 180 bin TL’yi sahtekârlıkla temin ettiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Mehmet Karaöz’ün konu işyerinin muhasebecisi Halit Sancak’ın zanlı 1’in kız arkadaşı ve işyerinin sekreteri Merve Çağan ve işyeri çalışanı zanlı Volkan Şanal’ın konu işyerinde dolandırmak kastıyla işyerine ait 36 adet faturaya ve 88 adet sipariş fişine, cam saksı, duşa kabin ve muhtelif cam ürünlerinin satışlarından 180 bin TL elde edilmiş gibi göstermek için sahte faturalar ile birlikte sahte sipariş fişlerini düzenleyip, konu fatura ve fişleri ilgili bankaya ibraz ederek, sahte belgeleri tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlını bankanın şikâyeti üzerine24 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest edilen emir ile tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlı Mehmet Karaöz’ün aynı gün işyeri, evi ve arabasında arama yapılıp, işyerinden üç laptop, cep telefonları, fatura, makbuz gibi belgeler, arabasından bazı belgelerin emare alındığını ve Bilişim Suçları Yasası gereğince cihazların incelenmesi için mahkemeden emir talep edildiğini anlattı. Polis, zanlı Mehmet Karaöz ve Merve Çağan’ın açık ifade, Halit Sancak ve Volkan Şanal’ın ise gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, üç günlük sürede 13 kişiden ifade alındığını, zanlı Mehmet Karaöz’ün işyerinin kamera cihazlarını söktüğünü ve bazı sipariş fişlerini yaktığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Halit Sancak’ın faal olmayan bir temizlik şirketi adına 128 kişi adına ön izin çıkardığını 48 kişinin hala çalıştığını ve tespit edilmeleri gerektiğini anlattı. Polis, zanlı Halit Sancak’ın Covid 19 döneminde devletin katkı olarak çalışanlara verdiği bin 500 TL devlet katkısını kendisinin aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, 4 zanlının birlikte hareket ettiğine dair bulgular olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları, süreye itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Karaöz Para çağan
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