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Yıldızhan ve Ulaş'ın olayla ilgili bir bağı yok!

Yıldızhan ve Ulaş'ın olayla ilgili bir bağı yok!

27 Aralık 2019 Cuma 16:41
Yıldızhan ve Ulaş'ın olayla ilgili bir bağı yok!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde meydana gelen adam kaçırma soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Serkan Yıldızhan ve Gökhan Ulaş olayla bağları tespit edilmedi ve serbest bırakıldı.

Adli Şube’ye gelen 02 Aralık 2019 tarihinde bilgide kimliği meçhul iki kişinin saat 20.00’de Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, müştekiyi Dikmen ve Alayköy’e götürüp, darp edilmişti. Olayda müştekinin çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Serkan YıldızhanGökhan Ulaş
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