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Yıldırım'da yangın!

Tedbirsizliğiyle yangına sebep olan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı..

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:45
Yıldırım'da yangın!
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26.05.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Yıldırım’da Yağmur Sokak üzerinde, Ö.Ö.(E-59) kullanımında bulunan spiral makinesi ile demir kestiği sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otların tutuşması neticesinde yangın meydana gelmiştir.

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Çıkan yangın sonucu elektrik kabloları, su hortumları ile yaklaşık iki dönümlük arazi içersindeki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasak işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Yangın
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