Yılbaşı arifesinde mülteci taşımacılığında hareketlilik

(28-12-2021...MHA) Onaylanmış liman olmayan yerden kıyılarımıza Suriye uyruklu mülteci getiren insan kaçakçıları yıl sonu gelmesini fırsat saymış olacak ki neredeyse birkaç günde bir kıyılarımıza Türkiye üzerinden Suriye uyruklu mülteci taşımaya devam ediyorlar.

27.12.21 akşamı Gazimağusa’da Suriye uyruklu 3 kişi yaya olarak yürürken polis tarafından tespit edilerek tutuklanırken, tekne ile kıyılarımıza bırakıldıktan sonra araçla 1’inci derecede askeri yasak bölge üzerinden GKRY’ne kaçırılan 6 mülteci bulunamazken bu konu ile ilgili bir şahıs “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklanarak çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 27.12.21 akşamı tarafından tespit edilen Suriye uyruklu H.A, A.A.H ve A.İ, “onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak” suçlamasıyla bugün 28.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cafer Erenköylü, 27.12.21 tarihinde saat 22.10 raddelerinde Gazimağusa’da Eşref Bitlis caddesi üzerinde yaya olarak seyreden zanlı 1 ve 2’nin tespit edilerek alıkonduğunu ve yapılan muhaceret kontrolünde onaylanmış liman olmayan yerden KKTC’ye giriş yaptıklarının belirlenmesi üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Ayni akşam saat 00.30 raddelerinde yine Gazimağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaya olarak seyreden zanlı 3’ün tespit edildiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde yasal olmayan yollardan KKTC’ ye giriş yaptığının belirlenmesi üzerine tutuklandığını belirten tanık polis, yapılan sözlü sorgulamalarında her üç zanlının bilinmeyen bir yerden tekne ile KKTC’ ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Tahkikatın yeni olması, alınması gereken ifadeler yanında KKTC’ ye nasıl ve nereden giriş yaptıklarının tespit edilmesi ve serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edecek olmalarına dikkat çeken tanık, tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)