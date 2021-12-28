banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim takvimi ilerliyor
Seçim takvimi ilerliyor
Sendı̇kal Platform'da yer alan bazı sendı̇kalar Meclı̇s önünde eylem yapıyor
Meclis önünde eylem
Meclis Genel Kurulu toplandı.
Nisap sağlandı
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu rahatladı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu...
banner404
Flaş Haber
Güney'de rekor vaka sayısı
Kapat

Yılbaşı arifesinde mülteci taşımacılığında hareketlilik

28 Aralık 2021 Salı 18:01
Yılbaşı arifesinde mülteci taşımacılığında hareketlilik

(28-12-2021...MHA) Onaylanmış liman olmayan yerden kıyılarımıza Suriye uyruklu mülteci getiren insan kaçakçıları yıl sonu gelmesini fırsat saymış olacak ki neredeyse birkaç günde bir kıyılarımıza Türkiye üzerinden Suriye uyruklu mülteci taşımaya devam ediyorlar.

27.12.21 akşamı Gazimağusa’da Suriye uyruklu 3 kişi yaya olarak yürürken polis tarafından tespit edilerek tutuklanırken, tekne ile kıyılarımıza bırakıldıktan sonra araçla 1’inci derecede askeri yasak bölge üzerinden GKRY’ne kaçırılan 6 mülteci bulunamazken bu konu ile ilgili bir şahıs “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklanarak çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 27.12.21 akşamı tarafından tespit edilen Suriye uyruklu H.A, A.A.H ve A.İ, “onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak” suçlamasıyla bugün 28.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cafer Erenköylü, 27.12.21 tarihinde saat 22.10 raddelerinde Gazimağusa’da Eşref Bitlis caddesi üzerinde yaya olarak seyreden zanlı 1 ve 2’nin tespit edilerek alıkonduğunu ve yapılan muhaceret kontrolünde onaylanmış liman olmayan yerden KKTC’ye giriş yaptıklarının belirlenmesi üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Ayni akşam saat 00.30 raddelerinde yine Gazimağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaya olarak seyreden zanlı 3’ün tespit edildiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde yasal olmayan yollardan KKTC’ ye giriş yaptığının belirlenmesi üzerine tutuklandığını belirten tanık polis, yapılan sözlü sorgulamalarında her üç zanlının bilinmeyen bir yerden tekne ile KKTC’ ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Tahkikatın yeni olması, alınması gereken ifadeler yanında KKTC’ ye nasıl ve nereden giriş yaptıklarının tespit edilmesi ve serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edecek olmalarına dikkat çeken tanık, tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 mültecinin GKRY’ne kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
6 mültecinin GKRY’ne kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Russel Tinashe Mudavanhu 3 gün poliste tutuklu kalacak
Russel Tinashe Mudavanhu 3 gün poliste tutuklu kalacak
İnsan kaçakçılığı ile suçlanan Yahya Özçelik'in soruşturması sürüyor
İnsan kaçakçılığı ile suçlanan Yahya Özçelik'in soruşturması sürüyor
Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla 2 kuzen tutuklandı
Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla 2 kuzen tutuklandı
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini yakmakla tehdit etti
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini yakmakla tehdit etti
Serhan Çınar aleyhindeki dava geri çekildi
Serhan Çınar aleyhindeki dava geri çekildi
Trafik teröristi teminatla aramızda olmaya devam edecek
Trafik teröristi teminatla aramızda olmaya devam edecek
Alaköy’de gaz kaçağı alevlenmesinden dolayı patlama meydana geldi
Alaköy’de gaz kaçağı alevlenmesinden dolayı patlama meydana geldi
Alsancak'ta yaralama
Alsancak'ta yaralama
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim