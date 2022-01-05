Yılbaşı akşamı havaya ateş açan 9 kişiye 5 gün ek tutukluluk

(05-01-2022…MHA) Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da 31.12.21 akşamı 2 av silahı ile havaya ateş eden ve devamında H.T’ na ait ikametgaha açılan ateş sonrasında bahse konu ikametgahın pencerelerine, duvarına ve televizyonuna zarar verdikleri iddiasıyla H.B, S.Ç, D.M, Ş.G, M.T, B.B, M.G, İ.Ö ve Y.D 01.01.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmışlar ve 02.01.22 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

İkisi 16 yaşında toplam 9 zanlı bugün 05.01.22 tarihinde, Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, kasti hasar ve meskûn bölgede havaya ateş açma” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri beşer gün daha uzatıldı.

16 yaşında iki gencin zanlılar arasında bulunması nedeniyle bugünkü tutukluluk duruşması kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Olayla ilgili 3 adet av silahı, birçok av tüfeği boş fişeği ve fişek parçasının emare alındıktan sonra balistik incelenmek üzere uzmana gönderildiği ve henüz rapor temin edilemediğinin öğrenildiği duruşmada, zanlıların olaydaki rollerinin teyidi bakımından bu raporun önemine dikkat çekildikten sonra savunma avukatlarının da itirazda bulunmamaları nedeniyle zanlıların 5’er gün daha tutuklu kalmaları yönünde uzlaşıya varıldığı öğrenildi.

Bir önceki duruşmada Polis memuru Salih FidanErsan yemin altında verdiği şahadetinde, 31.12.21 tarihi saat 16.30 ile 01.01.22 tarihi saat 00.01 arasında Tuzla’da, zanlıların zanlı 2 ve zanlı 3’e ait av silahları ile havaya ateş ettiklerini, sonrasında hep birlikte yürüyerek Tuzla spor kulübü yakınlarındaki yapımı devam eden futbol sahasına giderken güzergah üzerinde bulunan ve müşteki H.T’a ait ikametgaha 71 metre mesafede ateş etmek suretiyle ikametgahın kuzeye bakan yatak odasına ait 2 adet penceresine, duvarlarına ve ikametgah içerisindeki 32 ekran TV’ ye hasar verdiklerini söylemişti.

Yapılan şikâyet üzerine ayni gün önce zanlı 1,2,3,4,5 ve 6’nın, akabinde 02.01.22 tarihinde ise zanlı 7,8 ve 9’un tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, ayni gün zanlı 1’in 2 adet, zanlı 5’in de 1 adet gönüllü ifade verdiğine değinmişti. Ayni gün yapımı devam eden futbol sahasında yapılan aramada çeşitli markalarda boş av tüfeği fişeği ve fişek parçaları tespit edilerek incelenmek üzere emare alındığını, ayni gün müştekinin evinde yapılan aramada ise yine fişek parçaları bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlı 3’e ait ikametgahta yapılan aramada 1 adet 12’lik av tüfeği, zanlı 2’ ye ait ikametgahta 1 adet Yıldız marka, 1 adet de Huğlu marka av silahının bulunarak incelenmek üzere emare alındığını belirtmişti.

Tanık polis memuru bir önceki duruşmada emare alınan av silahları, boş fişek ve fişek parçalarının balistik inceleme için uzmana gönderildiğini belirttikten sonra, zanlıların olaydaki rollerinin teyidi açısından uzmandan gelecek olan raporun önemli olduğuna dikkat çekmişti.

Zanlılar arasında 16 yaşında 2 gencin bulunması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleşen bu günkü tutukluluk emri duruşmasında, balistik uzmanından beklenen raporun henüz temin edilemediği gerekçesiyle zanlıların beşer gün daha poliste tutulu kalmaları yönünde emir alındığı öğrenildi. (MHA)