Yılbaşı akşamı av tüfeğiyle havaya ateş açtılar bir eve zarar verdiler

(02-01-2022...MHA) 31.12.21 akşamı Tuzla köyünde 2 av silahı ile havaya ateş eden ve devamında H.T’a ait ikametgaha açılan ateş sonrasında bahse konu ikametgahın pencerelerine, duvarına ve televizyonuna zarar verdikleri iddiasıyla H.B, S.Ç, D.M, Ş.G, M.T, B.B, M.G, İ.Ö ve Y.D 01.01.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandılar.

İkisi 16 yaşında toplam 9 zanlı bugün 02.01.22 tarihinde, Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, şiddet tehdidi, kasti hasar ve meskûn bölgede havaya ateş açma” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler olguları aktarmak üzere polis memuru Salih Fidan Ersan’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Polis memuru Ersan yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili aktardığı bilgide, 31.12.21 tarihi saat 16.30 ile 01.01.22 tarihi saat 00.01 arasında Tuzla köyünde, zanlıların zanlı 1 ve zanlı 3’ e ait av silahları ile havaya ateş ettiklerini, sonrasında hep birlikte yürüyerek Tuzla spor kulübü yakınlarındaki yapımı devam eden futbol sahasına giderken güzergah üzerinde bulunan ve müşteki H.T’a ait ikametgaha 71 metre mesafede 2 el ateş etmek suretiyle ikametgahın kuzeye bakan yatak odasına ait 2 adet penceresine, duvarlarına ve ikametgah içerisindeki 32 ekran TV’ye hasar verdiklerini söyledi.

Yapılan şikâyet üzerine ayni gün önce zanlı 1,2,3,4,5 ve 6’ nın, akabinde 02.01.22 tarihinde de zanlı 7,8 ve 9’un tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, ayni gün zanlı 1’in 2 adet, zanlı 5’in de 1 adet gönüllü ifade verdiğine değindi. Ayni gün yapımı devam eden futbol sahasında yapılan aramada çeşitli markalarda boş av tüfeği fişeği ve fişek parçaları tespit edilerek incelenmek üzere emare alındığını, ayni gün müştekinin evinde yapılan aramada ise yine fişek parçaları bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlı 3’e ait ikametgahta yapılan aramada 1 adet 12’lik av tüfeği, zanlı 2’ ye ait ikametgahta 1 adet Yıldız marka, 1 adet de Huğlu marka av silahının bulunarak incelenmek üzere emare alındığını belirtti.

Meselenin ciddi bir mesele olduğu, geniş çaplı bir araştırma gerektiği, gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin henüz tamamlanmadığı, emare silah ve fişek parçalarının balistik inceleme için uzmana gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlıların olaydaki rollerinin teyidi açısından tutuklu kalmaları gerektiğine vurgu yaptıktan sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve beyanları dinleyen yargıç Nil E. Çeliker zanlılar aleyhine yeterli makul şüphe olduğuna inandığını ve serbest kalmaları halinde tahkikatın seyrine etki edebilecekleri kanaatine vardığını belirterek tüm zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)