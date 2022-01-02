banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güneyde vakalar daha da artacak!
Güneyde vakalar daha da artacak!
Seçmen sayısı netleşiyor
Seçmen sayısı netleşiyor
Taşçıoğlu: "Taleplere yönelik olumlu adımlar atılmadığı takdirde eylemler artarak devam edecek"
Sağlıkta eylem
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
banner405

Yılbaşı akşamı av tüfeğiyle havaya ateş açtılar bir eve zarar verdiler

02 Ocak 2022 Pazar 19:30
Yılbaşı akşamı av tüfeğiyle havaya ateş açtılar bir eve zarar verdiler

(02-01-2022...MHA) 31.12.21 akşamı Tuzla köyünde 2 av silahı ile havaya ateş eden ve devamında H.T’a ait ikametgaha açılan ateş sonrasında bahse konu ikametgahın pencerelerine, duvarına ve televizyonuna zarar verdikleri iddiasıyla H.B, S.Ç, D.M, Ş.G, M.T, B.B, M.G, İ.Ö ve Y.D 01.01.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandılar.

İkisi 16 yaşında toplam 9 zanlı bugün 02.01.22 tarihinde, Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, şiddet tehdidi, kasti hasar ve meskûn bölgede havaya ateş açma” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler olguları aktarmak üzere polis memuru Salih Fidan Ersan’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Polis memuru Ersan yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili aktardığı bilgide, 31.12.21 tarihi saat 16.30 ile 01.01.22 tarihi saat 00.01 arasında Tuzla köyünde, zanlıların zanlı 1 ve zanlı 3’ e ait av silahları ile havaya ateş ettiklerini, sonrasında hep birlikte yürüyerek Tuzla spor kulübü yakınlarındaki yapımı devam eden futbol sahasına giderken güzergah üzerinde bulunan ve müşteki H.T’a ait ikametgaha 71 metre mesafede 2 el ateş etmek suretiyle ikametgahın kuzeye bakan yatak odasına ait 2 adet penceresine, duvarlarına ve ikametgah içerisindeki 32 ekran TV’ye hasar verdiklerini söyledi.

Yapılan şikâyet üzerine ayni gün önce zanlı 1,2,3,4,5 ve 6’ nın, akabinde 02.01.22 tarihinde de zanlı 7,8 ve 9’un tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, ayni gün zanlı 1’in 2 adet, zanlı 5’in de 1 adet gönüllü ifade verdiğine değindi. Ayni gün yapımı devam eden futbol sahasında yapılan aramada çeşitli markalarda boş av tüfeği fişeği ve fişek parçaları tespit edilerek incelenmek üzere emare alındığını, ayni gün müştekinin evinde yapılan aramada ise yine fişek parçaları bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlı 3’e ait ikametgahta yapılan aramada 1 adet 12’lik av tüfeği, zanlı 2’ ye ait ikametgahta 1 adet Yıldız marka, 1 adet de Huğlu marka av silahının bulunarak incelenmek üzere emare alındığını belirtti.

Meselenin ciddi bir mesele olduğu, geniş çaplı bir araştırma gerektiği, gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin henüz tamamlanmadığı, emare silah ve fişek parçalarının balistik inceleme için uzmana gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlıların olaydaki rollerinin teyidi açısından tutuklu kalmaları gerektiğine vurgu yaptıktan sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve beyanları dinleyen yargıç Nil E. Çeliker zanlılar aleyhine yeterli makul şüphe olduğuna inandığını ve serbest kalmaları halinde tahkikatın seyrine etki edebilecekleri kanaatine vardığını belirterek tüm zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenan Dudioğlu 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kenan Dudioğlu 3 gün poliste tutuklu kalacak
Dolandırıcılığın böylesi!
Dolandırıcılığın böylesi!
Sahte dolarlara dikkat!
Sahte dolarlara dikkat!
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!
Polisten haberler
Polisten haberler
'Yeni yıl paketi' operasyonu: 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
'Yeni yıl paketi' operasyonu: 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Hüseyin Deveci'ye 7 gün tutukluluk
Hüseyin Deveci'ye 7 gün tutukluluk
Gazi Haraç 3 gün poliste tutuklu olacak
Gazi Haraç 3 gün poliste tutuklu olacak
Askeri yasak bölgeyi ihlal etmeye çalışan zanlılara 3 gün tutukluluk
Askeri yasak bölgeyi ihlal etmeye çalışan zanlılara 3 gün tutukluluk
Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş teminata bağlandı
Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş teminata bağlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim