Yikit tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da eşi markette fazla oyalandığı için eşini yumruk atarak darp eden ve daha sonrasın yemek tartışmasında eşini tehdit eden zanlı Erol Yikit tutuklanarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Polis’in verdiği bilgilere göre 01 Ağustos 2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Erol Yikit eşi F.K.’nin markette fazla oyalanması üzerine sözlü tartışmaya girmiş ve eşinin başına iki kez yumruk atarak eşini darp etmişti.

“EĞER MAHKEMEYE GİDERSEN SENİ DÖVERİM”

Polis, zanlının ayni gün eşini aralarında çıkan sözlü tartışma sırasında “Eğer mahkemeye gidersen seni döverim” diyerek tehdit ettiğini bildirmişti.