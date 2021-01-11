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Yıkanması için bırakılan araçtan 23000 TL sirkat eden şahıs teminata bağlandı

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:28
Yıkanması için bırakılan araçtan 23000 TL sirkat eden şahıs teminata bağlandı
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5.1.21 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araç yıkama yerine yıkanmak üzere teslim edilen E.A isimli kadına ait aracın torpido gözünde bulunan 23000 TL nakit parayı sirkat eden Kamerun uyruklu 33 yaşındaki öğrenci Jean Bertrand Nkoulou Etoga şikâyet üzerine 7.1.21 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve ikametgahında yapılan aramada tespit edilen 21.000 TL nakit para emare olarak alındıktan sonra zanlı tutuklanmıştı.

Zanlı 8.1.21 tarihinde araç içerisinden sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmiş ve bu sürede tahkikatın tamamlanmış olması nedeniyle bugün 11.01.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, ilk tanık olarak İngiliz ve Fransız lisanına hâkim iki tercümanı tanık kürsüsüne çağırdı. Tercümanlardan sonra tanık kürsüsüne gelen PM Emin Özbilen olgularla ilgili yemin altında şahadet vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PM Özbilen şahadetinde 5.1.21 tarihinde saat 11.00 -1430 arasında Gazimağusada bir araç yıkama yerinde park time olarak çalışan zanlının yıkanmak için bırakılan müşteki E.A’ya ait aracın torpido gözünde bulunan ve tamamı 200’lük banknotlardan oluşan toplam 23000 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

7.01.21 tarihinde olayın müşteki tarafından polisin bilgisine getirilmesi üzerine tahkikata başlandığını belirten tanık polis, ayni gün temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının evinde arama yapıldığını söyledi. Arama sonucunda yatak odasındaki elbise dolabında bulunan montun iç kısmındaki astar içerisine gizlenmiş vaziyette naylon bir poşet içerisinde 200’ lük banknotlar halinde toplam 21000 TL nakit paranın bulunarak emare alındığına değinen tanık polis, zanlının beyanı ışığında sirkat etmiş olduğu para içerisinden satın almış olduğu bir adet eşofman takımının da emare olarak alındıktan sonra derdest emri gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

3 günlük tutukluluk süresinde tahkikatını tamamladığını ve zanlıya işlemiş olduğu suçla ilgili yazılı dava tebliğ ettiğini söyleyen tanık polis, zanlının davasına kabul yönünde cevap verdiğini belirttikten sonra bir üniversitede mastır öğrencisi olarak KKTC’de bulunan zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Jean Bertrand Nkoulou Etoga
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