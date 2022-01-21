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Yetkisi olmamasına rağmen 8 kişiye mezar yeri sattı

Lefkoşa’da 2015 yılı içerisinde görevli amir olarak çalıştığı Lefkoşa Mezarlığında yetkisi olmamasına rağmen 8 kişiye mezar yeri satışı yapıp temin ettiği toplam 10 bin 200 TL parayı tasarrufuna geçiren Salih Gürses’in aleyhindeki dava kararı bugün açıklandı.

21 Ocak 2022 Cuma 18:59
Yetkisi olmamasına rağmen 8 kişiye mezar yeri sattı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2015 yılı içerisinde görevli amir olarak çalıştığı Lefkoşa Mezarlığında yetkisi olmamasına rağmen 8 kişiye mezar yeri satışı yapıp temin ettiği toplam 10 bin 200 TL parayı tasarrufuna geçiren Salih Gürses’in aleyhindeki dava kararı bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi. Soytaç, sanığın kamu görevlisi olarak kendisine duyulan güveni suiistimal etmesinin suçun vahametini artırdığını belirtti.  Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 20 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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