Yeşilyurt'ta yangın!

04.06.2021 tarihinde saat 10.40 sıralarında Yeşilyurt'ta, H.Ö.(E-29), bir şahsa ait arazi içerisinde gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın spiral(İzmirillo) makinesi ile demir kestiği sırada makineden atılan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu Burak BATMAN'a ait arazi içerisinde bulunan 2 adet asma ve 12 adet nar ağacı kısmen, 10 adet asma fidanı, 2 adet 6 metre uzunluğunda kelepçeli su borusu, 2 adet plastik vana ve 4 adet nar ağacı ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış, soruşturma devam etmektedir.