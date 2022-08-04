Yeşiltepe'de zincir operasyonu

03.08.2022 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon(Zincir Operasyonu) kapsamında, Yeşiltepe’de M.Ş.(E-45)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri(skunk) ve yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker, içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü, tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 14 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.