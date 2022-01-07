banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sürecinde bazı ihaleler devam ederken, bazıları reddedildi
YSK bazı ihaleleri reddetti
Seçime kovid darbesi!
Seçime kovid darbesi!
Pozitif kişilerle temas eden tam aşılı kişiler izole olmayacak!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Güldürme bizi Ali bey!
Güldürme bizi Ali bey!
banner404

Yeşil reçeteye tabi ilaçlar ile 6 bin 160 TL çalmakla suçlanan zanlıya ek tutukluluk

Girne’de meydana gelen dükkan açma meselesiyle ilgili tutuklanan Hüseyin Zincirkıran bugün mahkemeye çıkarıldı.

07 Ocak 2022 Cuma 19:35
Yeşil reçeteye tabi ilaçlar ile 6 bin 160 TL çalmakla suçlanan zanlıya ek tutukluluk

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen dükkan açma meselesiyle ilgili tutuklanan Hüseyin Zincirkıran bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis,  31 Aralık 2021- 2 Ocak 2022 tarihlerinde arasında Girne’de, Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Rızkı Eczanesi isimli iş yerinden 27 bin 894 TL tutarında yeşil reçeteye tabi ilaçlar ile yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 6 bin 160 TL paranın çalındığını söyledi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yerinin ve çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ifade etti. Polis memuru, Cempir Ateş ile Hüseyin Zincirkıran isimli şüphelilere ulaştıklarını belirtti.  Polis, şüphelilerden Cempir Ateş’in 4 Ocak 2022 tarihinde kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini, bu nedenle mahkeme huzuruna getirilemediğini ifade etti. Polis,  Zincirkıran’ın evinde yapılan aramada olay günü giydiği mont ile ayakkabının emare alındığını belirtti. Polis memuru, Ateş’in ise kaldığı otel odasında arama yapıldığını; 80 kutu uyuşturucu ve yatıştırıcı nitelikli ilaç bulunduğunu açıkladı.

Polis, Ateş’e yapılan otopsi sonucu ölüm nedeninin tespit edilemediğini, ileri inceleme için doku örnekleri alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Zincirkıran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkeme acımadı... 4.5 yıl hapis
Mahkeme acımadı... 4.5 yıl hapis
İnsan kaçakçılığı zanlısına 5 gün ek tutukluluk alındı
İnsan kaçakçılığı zanlısına 5 gün ek tutukluluk alındı
Tasarrufunda 137 adet extacy türü uyuşturucu hap bulunmuştu
Tasarrufunda 137 adet extacy türü uyuşturucu hap bulunmuştu
Ali Kutlu Haldan 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
Ali Kutlu Haldan 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
2021 yılı uyuşturucu ile mücadele verileri açıklandı
2021 yılı uyuşturucu ile mücadele verileri açıklandı
Polisten haberler
Polisten haberler
Sahte Berber!
Sahte Berber!
14 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs teminata bağlandı
14 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs teminata bağlandı
Polisten haberler
Polisten haberler
17 yaşındaki akrabası ile ilişkiye giren kişiyi bıçakla tehdit edip soydu!
17 yaşındaki akrabası ile ilişkiye giren kişiyi bıçakla tehdit edip soydu!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim