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Yerde buldukları parayı cebe indiren Bulgaristan uyruklu çift 1000’er TL para cezasına mahkum oldular

Güney Kıbrıs’ta Baf kasabasında, evli olmayan ancak birlikte yaşayan Bulgaristan uyruklu Kremena Yordanova (E) ve Nikolay Genchev Genchev ziyaret amaçlı geçtikleri KKTC dönüşlerinde Akyar kara sınır kapısında işlemleri esnasında yerde buldukları S.A’ ya ait olduğu tespit edilen 1010 Euro parayı aldıktan sonra polise vermek yerine cebe atmayı tercih edince 1000 er TL ceza ödemeye mahkûm oldular.

Yerde buldukları parayı cebe indiren Bulgaristan uyruklu çift 1000’er TL para cezasına mahkum oldular

Güney Kıbrıs’ta Baf kasabasında, evli olmayan ancak birlikte yaşayan Bulgaristan uyruklu Kremena Yordanova (E) ve Nikolay Genchev Genchev ziyaret amaçlı geçtikleri KKTC dönüşlerinde Akyar kara sınır kapısında işlemleri esnasında yerde buldukları S.A’ ya ait olduğu tespit edilen 1010 Euro parayı aldıktan sonra polise vermek yerine cebe atmayı tercih edince 1000 er TL ceza ödemeye mahkûm oldular.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:08
Yerde buldukları parayı cebe indiren Bulgaristan uyruklu çift 1000’er TL para cezasına mahkum oldular

Çaldıkları parayı da 2 yıl sonra sahibine bir tamam ödeyerek belki de hapis yatmaktan kurtulmuş oldular.

Çaldıkları parayı da sahibine ödediler

2 yıl sonra her şey yolundaymış gibi 14.8.2019 tarihinde sanıklar bu sefer Beyarmudu kara sınır kapısından KKTC’ye geçmek isterlerken polis tarafından tutuklanarak bugün 15.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan savcı Hasan Çaltılı suçlarını kabul eden çift aleyhinde getirilen dava ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Sanıkların 20.9.2017 tarihinde saat 18.30 sıralarında KKTC dönüşlerinde Akyar kara sınır kapısında işlemleri esnasında sanık 1 Kremena Yordanova’nin yerde bulduğu 1010 Euro parayı polise teslim etmeyerek cebine koyduğunu, aracına bindikten sonra da birlikte yaşadığı sanık 2 bayana gösterdiğini, onun olmadığını öğrenmesine rağmen yollarına devam ettiklerini belirten savcı şikâyetçinin ayni gün olayı polise rapor etmesiyle  işlem başlatıldığını aktardı.

Kara giriş kapısındaki kamera görüntülerinden sanıkların tespit edildiğini ve tüm giriş kapılarına bilgi verildiğini belirten savcı, sanıkların 14.8.2019 tarihinde Beyarmudu kara kiriş kapısından KKTC’ye giriş yapmak isterlerken tutuklandıklarını belirtti.

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Her iki sanığın suçlarını itiraf ettiklerini, çaldıkları parayı geçen süre içerisinde harcadıklarını itiraf ettiklerini belirten savcı kendilerine okunan yazılı dava tebliğine de cevaben “kabul ediyorum yazılanları” cevabını verdiklerini aktardı.

Sanıkların çalmış oldukları parayı müştekinin bir yakınına teslim ettiklerine ve müştekinin de kendisini arayarak şikâyetçi olmaktan vaz geçtiğine vurgu yapan savcı Çaltılı mesele ile ilgili emareleri mahkemeye sunduktan sonra sanıkların sabıka kayıtları olmadığını söyledi.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan sanıkları itham oldukları davadan suçlu bularak mahkûm ettiğini belirtti. Pişmanlıklarını, özür dilemelerini, suçu kabul ederek adaletin tecelli etmesine yardımcı olduklarını, kişisel durumlarını ve parayı ödemeleri yanında şikâyetçinin de şikâyetini geri çekmesi ve sabıkasız oluşlarını sanıklar lehinde unsurlar olduğuna vurgu yapan yargıç İnan sanıkları mahkûm oldukları davadan 1000’ er TL para cezası ödemeleri yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 15.08.2019 18:20
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çaldıBulduPara
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