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“Yeni yıl peketi” operasyonunda tutuklandılar

Girne’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Yeni yıl peketi” operasyonunda tutuklanan Aicha Kenza Traore, Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke ve Onyeka Richard Ugbaja bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

03 Ocak 2022 Pazartesi 18:26
“Yeni yıl peketi” operasyonunda tutuklandılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Yeni yıl peketi” operasyonunda tutuklanan Aicha Kenza Traore, Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke ve Onyeka Richard Ugbaja bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis çavuşu Ahmet Bayram, 30 Aralık 2021 tarihinde, saat 22:00 raddelerinde narkotik polisine gelen bir bilgide Girne’de İskenderun caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan, zanlıAicha Kenza TRAORE'nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilmiştir. Aynı gün görevli bir Polis ekibi tarafindan sözkonusu Ticari taksi araç durdurularak araç içerisinde tespit edilen Aicha Kenza TRAORE’nin üzerinde yapılan üst aramasında, giymekte olduğu sütyen içerisinde satışa hazır bir vaziyette dıştan beyaz renk tuvalet kağıdına sarılı 7 adet naylon parçasına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine dıştan beyaz renk tuvalet kağıdına sarılı, 6 adet üzerinde çizgiler bulunan kağıt içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2060 TL nakit paranın emare olarak alındığımnı aktardı.

Bayram,  zanlının suç üstü hali tutuklandığını ve yapılan sorgusunda tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri, Girne'de zanlı Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Friday Chıoke'nin kendisine satmak için verdiklerini beyan ettiğini söyledi. Polis, bu alınan bilgi doğrultusunda mahkemeden alınan arama emri ile bir Polis ekibi tarafından konu şahısların ikametgahlarına gidildiğini, müteakiben zanlı Peter Friday Chıoke'nin ikametgahının kapısının polis tarafindan çalınmasına müteakip, konu ikametgah içerisinde bir hareketlenme olduğu fark edilerek ikametgahın kapısı kırılarak içeri giriş sağlandığı esnada zanlının ikametgahın batı kısmında bulunan balkonun 3.katından aşağıya doğru ağaç üzerine atlayarak kaçmaya çalıştığını ancak konu ikametgahın 2 sokak ilerisinde tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis daha sonra zanlı Chıoke’nin  ikametgahının içerisinde tespit edilen Ifunanya Faith Ezıke ve Peter Friday Chıoke'nin huzurlarında 23:15-23:55 saatleri arasında mahkeme emri ile yapılan aramada; ikametgahın salon kısmında sehpa üzerinde satışa hazır bir vaziyette 3 adet naylon. poşet içinde içerisinde yaklaşık 1,5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine aynı yerde cüzdan içerinde 17 adet naylon poşet içerisinde yaklaşık 9 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine aynı yerde 1 adet ağzı açık beyaz renk naylon içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine aynı yerde kırmızı renk Vivident marka sakız kutusu içerisinde 39 adet beyaz çizgili kağıda sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Pro scale marka hassas terazi bulunduğunu belirtti. Polis ayrıca zanlı Chıoke'nin üzerinde Uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanilan 4300 TL, 550 dolar, 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını ve  zanlılar Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu Bayram, yine aynı gün, Girne Kaza Mahkemesinde temin edilen Arama müzekkeresi gereğince zanlı Onyeka Richard UGBAJA’nın ikametgahı görevli Polis ekibi tarafından kapısı çalınmasına müteakip, kapıyı açmayan zanlının kapısı kırılıp içeri giriş sağlanmış ve zanlı tespit edilip bilahare, mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilememiş ancak zanlı Onyeka Richard Ugbaja mahkeme emri ile tutuklandığını belirtti. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca alınan emarelerin tahlile dün itibariyle gönderildiğini söyledi. Bayram, zanlılara ait 7 adet cep telefonunun inceleneceğini, inceleme sonucu yeni zanlılar tespit edilebileceğini ifade ederek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Son Güncelleme: 04.01.2022 01:04
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