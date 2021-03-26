Yeni Boğaziçi'nde iş kazası!

03.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Jahangir ALAM (E-46)’ın bir şahsa ait ikametgah içerisinde alüminyum merdiven üzerinde boya yaptığı esnada duvara monteli bulunan açılır kapanan yağmurluk sendesini sökmeye çalıştığı bir sırada sende demirinin merdiven üzerine düşmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 2m 25 cm yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır.

Jahangir ALAM kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.