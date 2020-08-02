Yemek gecikince süpürgeyle dövdü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da eşi yemeği geç yaptı diye süpürge değneği ile döven ve eşinin yüzünü yumruklayarak burnunu kıran zanlı Azat Durbayev tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Süpürge ile darp etti!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, huzurda bulunan zanlı Azat Durbayev’in Vahim zarar ve ciddi darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 01.08.2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'da Ortaköy’deki ikametgâhın mutfak kısmı içerisinde ayni yerde sakin eşi L.K.’nin yemeği geç yaptığı gerekçesi ile adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine süpürge değneği ile vurarak ciddi şekilde darp etmesine müteakip eli ile yüzüne yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis, aynı gün zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını ve aynı gün müştekinin Lefkoşa devlet hastanesine götürülerek gerekli vücut muayenesinin yapılmasının sağlanıp, doktor raporunun temin edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün ikametgâhın içerisinde bulunan kırık süpürge değneğinin emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Çalışma izni sona ermiş

Polis, zanlının pasaportunda yapılan inceleme sonucunda, zanlının 17 Haziran 2020 tarihinde çalışma izninin bittiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Polis, zanlının çalışma izninin uzatılıp uzatılmadığı yönünde tahkikat yapılacağını, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını ve ciddi bir mesele olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.