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Yeğeni ile dalga geçtikleri için burnunu kırdı
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Yeğeni ile dalga geçtikleri için burnunu kırdı

Yeğeni ile dalga geçtikleri için burnunu kırdı

20 Mart 2019 Çarşamba 01:38
Yeğeni ile dalga geçtikleri için burnunu kırdı

YEĞENİ İLE DALGA GEÇTİKLERİ İÇİN BURNUNU KIRDI                                                                   

19 Mart 2019 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Geçitkale Cumhuriyet Lisesi sınıflar bölgesinde öğrenciler arasında çıkar tartışmada, 16 yaşındaki KKTC vatandaşı (T.S) yeğeni ile dalga geçtiği iddiasıyla U.K’nin burnuna yumruk vurmak suretiyle çatlamasına neden olmuştur.

Tutuklanan zanlı T.S aynı gün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. Yargıç zanlıyı davalarının görüşülünceye kadar KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu Polise teslim etmesi KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet imzalaması şartıyla serbest kalmasını emretti. Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest bırakıldı. (MHA)

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