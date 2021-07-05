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Yedidalga'da silahla yaralama!

60 yaşındaki E.A tutuklandı..

05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:43
Yedidalga'da silahla yaralama!

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre 04.07.2021 tarihinde saat 22.40 sıralarında Yedidalga’da Şehit Salih Hüseyin Sokak üzerinde E.A. (E-60) aralarında sınır konusunda var olan sorun nedeni ile tasarrufunda bulunan av tüfeği ile Naci TEKİN’e (E-63) 2 el ateş etmek suretiyle adı edileni baş ve gözünden yaralayarak adam öldürmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir.

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Olay sonrası yaralanan Naci TEKİN Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştır. 

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 05.07.2021 10:26
Anahtar Kelimeler:
Yedidalga Silahla YaralamaNaci Tekin
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