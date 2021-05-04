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YDÜ Bulvarı'ndaki kazanın zanlısı Osama Talab Moh'd İsmail tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen ağır yaralanmalı kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü zanlı Osama Talab Moh'd İsmail teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. İlk etapda sanığa ait sanılan radar suçlarının sanığa ait olmadığı ortaya çıktı.

04 Mayıs 2021 Salı 12:25
YDÜ Bulvarı'ndaki kazanın zanlısı Osama Talab Moh'd İsmail tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tahkikat Şubesi'nde görevli Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk olayla ilgili bulguları aktardı. Özkantürk 28 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde Fuar Kavşağında çift şeritli yolda yolun sol şeridi içerisinde Doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlı Osama Talab Moh'd ISMAIL’in yönetimindeki JU 730 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğu nedeniyle sol şerit içerisinde bekleyen Lefkoşa'da sakin Yusuf ÇAGRAS’ın yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin (125cc) arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis çarpmadan sonra yolunda devam eden JU 730 plakalı araç yine o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve yol içerisinde bulunan kavşak kutusu boş olduğu bir esnada yolun sağ kısmında bulunan Yakındoğu bulvarına dönüşe geçen Lefkoşa'da sakin Nesibe KARIMOVA’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı aracın sol yan kısmına ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmaya müteakip her iki araçta yol içerisinde savrulup durduğunu belirterek Polis kaza sonucu yaralanan PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş, PJ 616 plakalı araç sürücüsü Nasibe KARIMOVA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser KARIMOVA Emir Karimova ile JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd Ismail Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste kontrolden geçirildikten sonra Nasibe Karimova ve Emir Karimova taburcu edildiğini söyledi.

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Polis müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd Ismail’in taburcu edilmesinin ardından tutuklu olarak merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti. Polis PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş’ın hayati tehlikeyi atlattığını, PJ 616 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi servisinde tedavi altına alınan Miyaser Karımova’nın ise taburcu olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikat neticesinde PJ 616 plakalı araca 60,000 TL, JU 730 plakalı araca 25.000 TL ve PM 847 plakalı motosiklete ise 10,000 TL tahmini hasar olduğunun saptandığını belirtti. Polis ayrıca zanlının aracı süratli kullandığı güzergâhtan yapıla kamera tespitinde aracı 139 KM hız ile kullandığının tespit edildiğini ayrıca yolda da 35 metre fren izi bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis radarlarda Ocak 2021 ayından itibaren yapılan incelemede araca ait 10 adet radar cezasının sanığa ait olmadığının daha tespit edildiğini kaydetti. Polis zanlının kaza günü ayrıca St. Hilarion yolunda 123 km hızla geçtiğini, boğaz radarından ise 102 km hızla geçtiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis Müfettiş Muavini Özkantürk zanlının dikkatsiz sürüş, seyrüsefersiz, sigortasız, muayenesiz, süratli, tehlikeli, araç sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Avukat Hüseyin Koralp, mahkemenin istemiyle zanlının tutuksuz yargılanması için 4 kefil hazır ederek mahkemeye dinletti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, üç kefilin 250 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 70 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Osama Talab Mohd İsmailYdü Bulvarı Kaza
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