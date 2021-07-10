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Yayla Köyü'nde ölümlü trafik kazası

10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:50
Yayla Köyü'nde ölümlü trafik kazası

10.07.2021 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Yayla’da sakin Ertuğrul ÖZTOYGAR (E-65), yönetimindeki EL 066 plakalı motosiklet ile Yayla’da 14. Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkıp, narinciye ağacının dallarına çarptıktan sonra motor üzerinden savrularak banket üzerinde bulunan taşa başını çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ertuğrul ÖZTOYGAR kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 10.07.2021 10:54
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