Yayaya çarpan otobüs sürücüsü tutuksuz yargılanacak

YARALININ SAĞLIĞI İYİ YÖNDE VE HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

9.12.20 tarihinde saat 07.30 raddelerinde Gazimağusa’da, yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan D.G’ye kullanımındaki TJC 190 plakalı otobüsünün sol ün kısmıyla çarpmak suretiyle kazanın meydana gelmesine neden olan öğrenci otobüsü sürücüsü Ferdi Özoğul derdest emri gereği aynı gün tutuklanmış, 10.11.20 ve 11.12 20 tarihlerinde çıkarıldığı mahkemede hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 14.12.20 tarihinde dikkatsiz sürüş, tehlikeli sürüş, 50 km’yi aşkın süratli araç kullanma ve yaya geçidindeki yayaya geçit hakkı vermemek suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Salih Demirci olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PM Demirci şahadetinde zanlının 9.12.20 tarihinde saat 07.30 raddelerinde Gazimağusa’da Polat Paşa caddesi üzerinde, Namık Kemal caddesi önlerindeki yaya geçidinde 50 kilometreyi aşkın bir süratle yolu karşıdan karşıya geçmekte olan D.G isimli yayaya kullanımındaki TJC 190 plakalı otobüsün ön sol kısmı ile vurmak suretiyle bir kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.

Kaza sonrası yaralının ambulansla Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırıldığını, kafatasında kırık oluşması ve beyin kanaması geçirmesi nedeniyle Nöroloji servisinde müşahede altına alındığını belirten tanık polis, aynı gün derdest emri gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin tamamlandığını, konu aracın muayeneden geçirildiğini ve görgü tanıklarından ifade temin edildiğine dikkat çeken tanık polis, bugün itibarıyla görüştüğü doktordan aldığı bilgide yaralının sağlığında iyileşme görüldüğü ve hayati tehlikeyi atlattığı yönünde bilgi aldığını söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki bölümüne etki etme olanağı bulunmadığını belirten tanık polis, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın söz hakkı vermesi üzerine konuşan zanlı, “böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm, şükür ki kötü bir şey olmadı” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 10000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 muteber şahsın 75 bin er TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)