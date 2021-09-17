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Yavuz, teminata bağlandı!

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nacid Yavuz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Eylül 2021 Cuma 20:31
Yavuz, teminata bağlandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nacid Yavuz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban olguları aktardı. Polis, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa’da bulunan Ramazan Bakçeci' ye ait demirci atölyesinin kilitsiz vaziyetteki ana giriş kapısını hasar yapmaksızın ittirerek açıp içeriye giren Lefkoşa'da sakin zanlı Nacid Yavuz’un konu iş yerinde muhafaza edilmekte olan 1 adet markası meçhul 4000 TL değerinde ahşap kesme makinesini, yine bu makineye ait 1 adet markası meçhul 2000 TL değerindeki motoru, 3 adet toplamda 5000 TL değerindeki antika demiri, 1 adet 250 TL değerinde su termosunu, 2 adet toplam 5000 TL değerinde markası meçhul mavi renk 300 amperlik kaynak makinesini, atölye içerisinde bulunan 8 adet 18 kişilik minibüse ait kontak anahtarını, 1 adet 3000 TL değerinde konu atölyeye ait güvenlik kameralarının kayıt cihazını, 1 adet 2000 TL değerinde markası meçhul tekne telsizini, alarak kullanımında bulundurmuş olduğu GY 187 plakalı beyaz renk Isuzu van araca yükleyip sirkat ettiğini belirtti. Polis, Nacid Yavuz’un aynı gün Lefkoşa da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmış olup, kullanımında bulunan GY 187 plakali van aracı ve arkasında muhafaza ettiği 1 adet markası meçhul ahşap kesme makinesi ve bu makineye ait 1 adet markası meçhul motor bulunarak GY 187 plakalı araçla birlikte emare olarak alınmış olup, diğer emarelerin ise arandığını belirtti. Polis, ayni tarihte zanlı Nacid Yavuz'un kalmakta olduğu ikametgâhın 23.20 ve 23.40 saatleri arasında bir Polis ekibince aramaya tabi tutulduğunu ve aramalarda kanunsuz bir eşyaya rastlanılmadığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı söz konusu eşyaların onun olduğunu şikâyetçiyle eskiden ortak olduklarını beyan etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 18.09.2021 02:40
Anahtar Kelimeler:
Nacid Yavuz
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