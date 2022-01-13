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Yavuz Can Balaban tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yavuz Can Balaban mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 15:14
Yavuz Can Balaban tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci, olguları aktardı. Polis, zanlının Yaralama Ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 10 Ocak 2022 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa'da YDÜ Hastanesi önlerinde, Lefkoşa'da sakin Yavuz Can Balaban’ın kız meselesi yüzünden tartışmış olduğu Lefkoşa'da sakin Kadir Mert Aydın’ın (E-23) sağ göğüs ve sol üst kol kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu ise 16 cm olan bıçağı birkaç kez, yine Lefkoşa'da sakin Ahmet Kesim Esmer’in sağ kalça kısmına da bir kez sokmak suretiyle yaraladığını anlattı.

Polis, Kadir Mert Aydın ve Ahmet Kesim Esmer’in, YDÜ hastanesinde müşahede altında olup hayati tehlikeleri bulunmadığını söyledi.

Polis, bahse konu bıçağın emare olarak zapt edildiğini ve Yavuz Can Balaban’ın tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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