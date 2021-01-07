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Yatak odasının kapısına ve duvarlarına 5 el ateş etti

Alayköy’de meydana gelen “Meskûn Mahalde Ateş Etmek, Sarhoşken Tasarrufunda Ateşli Silah Bulundurmak" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Türkkal bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:02
Yatak odasının kapısına ve duvarlarına 5 el ateş etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Alayköy’de meydana gelen “Meskûn Mahalde Ateş Etmek, Sarhoşken Tasarrufunda Ateşli Silah Bulundurmak" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Türkkal bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Çoban olayla ilgili bulguları aktardı. Çoban huzurda bulunan zanlı Mustafa Türkkal’ın 5 Ocak 2021 tarihinde Alayköy'de “Meskûn Mahalde Ateş Etmek, Sarhoşken Tasarrufunda Ateşli Silah Bulundurmak" suçları ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlı Türkkal'ın 5 Ocak 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Alayköy'de ikametgâhının yatak odası içerisinde sarhoş bir vaziyette alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada ailevi problemlerden dolayı kendisini yatak odasına kilitleyip kayıtlı bulunan çifte kırma av tüfeği ile meskûn mahalde yatak odasının kapısına ve duvarlarına 5 el ateş ettiğini söyledi. Polis zanlının kendisini yatak odasına kilitlediğini ve ertesi gün sabah 07.05' de kapıyı açıp polise teslim olduğunu söyledi. Polis memuru Erkan Çoban zanlının tutuklanmasının ardından L.D.H Acil servisinde yapılan muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığına, alkollü olduğundan 10cc kan örneği alındığını ayrıca Covid-19 testi yapıldığını belirterek zanlının akabinde Barış Ruh ve Sinir Hastanesine götürülmüş, iki doktor tarafından yapılan muayenesinde zanlının akıl hastası olmadığı ve cezai ehliyeti bulunduğunun öğrenildiğini aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirterek yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bu bağlamda KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Türkkal
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