Yat soygununda mahkeme kararını verdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev bugün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

ABDULLAEV CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, üniversite öğrencisi Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev’in 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Ülkede yasal statüsü olmayan zanlı Sabir Abdullaev’in ise yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

NE OLMUŞTU?

6 Ağustos 2020 tarihi, saat 06.20 sıralarında Girne Marina’da konuşlanmış bir yata yüzerek girdiği tespit edilen Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve Tivakun Baltabaev yat içerisinden muhtelif eşyalar sirkat etmişti. Çalınan eşyalar arasında değeri 84 bin lirayı bulan iki adet olta takımı, bir adet Go Pro marka kamera, 18 yıllık Chivas Regal’in yanı sıra 2320 dolar para da vardı. Olay yerinden yine yüzerek kaçan zanlılar polis tarafından tespit edilerek geçtiğimiz gün yakalanmıştı.

GÖZCÜLÜK YAPIYORDU

Polis tarafından incelenen kamera görüntülerinde zanlı Kirill Basin’in kıyıda kalarak gözcülük yaptığı ve konu marinaya gitmediği tespit edildi.

Polis memuru Adnan Kardeşler çevre kameralarında yapılan incelemede 5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile Jasmine Court isimli hotelin içerisinden çıktığı ve yine Girne'de bulunan Mustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Polis, mesele ile ilgili ilk etapta tutuklanan 3 zanlının mahkemeye çıkarıldığını, Tivakun Baltabaev’in Girne’de tespit edilerek yakalandığını hatırlattı.

Kardeşler, zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ancak zanlının gösterimi ile kaldığı apartmanın bodrum kısmında olta bulduklarını ifade etti.