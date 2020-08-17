banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
470.761
DOLAR
7.3675
STERLİN
9.6803
EURO
8.7447
Ankara’dan Tatar’a açık destek...
Ankara’dan Tatar’a açık destek...
Doğu Akdeniz anahtarı silihtarda
Doğu Akdeniz anahtarı silihtarda
Hayal kurmuyorum!
Hayal kurmuyorum!
Ölüm başlarsa kaçacak yer kalmayacak
Ölüm başlarsa kaçacak yer kalmayacak
banner355

Yat soygununda mahkeme kararını verdi

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev bugün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:10
Yat soygununda mahkeme kararını verdi
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev bugün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

ABDULLAEV CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, üniversite öğrencisi Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev’in 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Ülkede yasal statüsü olmayan zanlı Sabir Abdullaev’in ise yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

banner341
NE OLMUŞTU?

6 Ağustos 2020 tarihi, saat 06.20 sıralarında Girne Marina’da konuşlanmış bir yata yüzerek girdiği tespit edilen Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve Tivakun Baltabaev yat içerisinden muhtelif eşyalar sirkat etmişti. Çalınan eşyalar arasında değeri 84 bin lirayı bulan iki adet olta takımı, bir adet Go Pro marka kamera, 18 yıllık Chivas Regal’in yanı sıra 2320 dolar para da vardı. Olay yerinden yine yüzerek kaçan zanlılar polis tarafından tespit edilerek geçtiğimiz gün yakalanmıştı.

GÖZCÜLÜK YAPIYORDU

Polis tarafından incelenen kamera görüntülerinde zanlı Kirill Basin’in kıyıda kalarak gözcülük yaptığı ve konu marinaya gitmediği tespit edildi.

Polis memuru Adnan Kardeşler çevre kameralarında yapılan incelemede 5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile Jasmine Court isimli hotelin içerisinden çıktığı ve yine Girne'de bulunan Mustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Polis, mesele ile ilgili ilk etapta tutuklanan 3 zanlının mahkemeye çıkarıldığını, Tivakun Baltabaev’in Girne’de tespit edilerek yakalandığını hatırlattı.

Kardeşler, zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ancak zanlının gösterimi ile kaldığı apartmanın bodrum kısmında olta bulduklarını ifade etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yat soygununda mahkeme kararını verdi
Yat soygununda mahkeme kararını verdi
Uyuşturucu davası yön değiştirdi
Uyuşturucu davası yön değiştirdi
Şarap açacağı ile kuzenini yaraladı
Şarap açacağı ile kuzenini yaraladı
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Kendilerini bekleyen taksi ile kaçarken polise yakalandılar
Kendilerini bekleyen taksi ile kaçarken polise yakalandılar
Kadına şiddet hız kesmiyor
Kadına şiddet hız kesmiyor
Suç işlemesi için 5 bin TL teklif etti
Suç işlemesi için 5 bin TL teklif etti
Gaziköy'de yangın!
Gaziköy'de yangın!
Ercan'dan çıkamadılar!
Ercan'dan çıkamadılar!
2500 TL için suç işlemeyi göze aldı!
2500 TL için suç işlemeyi göze aldı!

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim