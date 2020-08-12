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Yat soyguncusu zanlı aranıyor

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev bugün ek tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:20
Yat soyguncusu zanlı aranıyor
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev bugün ek tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, meselenin tahkikatının devam ettiğini, aranmakta olan bir şahıs ve emareler olduğunu belirterek zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendire Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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NE OLMUŞTU?

6 Ağustos 2020 tarihi, saat 06.20 sıralarında Girne Marina’da konuşlanmış bir yata yüzerek girdiği tespit edilen Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve Tivakun Baltabaev yat içerisinden muhtelif eşyalar sirkat etmişti. Çalınan eşyalar arasında değeri 84 bin lirayı bulan iki adet olta takımı, bir adet Go Pro marka kamera, 18 yıllık Chivas Regal’in yanı sıra 2320 dolar para da vardı. Olay yerinden yine yüzerek kaçan zanlılar polis tarafından tespit edilerek geçtiğimiz gün yakalanmıştı.

GÖZCÜLÜK YAPIYORDU

Polis tarafından incelenen kamera görüntülerinde zanlı Kirill Basin’in kıyıda kalarak gözcülük yaptığı ve konu marinaya gitmediği tespit edildi.

Polis memuru Adnan Kardeşler çevre kameralarında yapılan incelemede 5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile Jasmine Court isimli hotelin içerisinden çıktığı ve yine Girne'de bulunan Mustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Polis, mesele ile ilgili ilk etapta tutuklanan 3 zanlının mahkemeye çıkarıldığını, Tivakun Baltabaev’in Girne’de tespit edilerek yakalandığını hatırlattı.

Kardeşler, zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ancak zanlının gösterimi ile kaldığı apartmanın bodrum kısmında olta bulduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sabir AbdullaevVlada UngureanKirill BasinTivakun Baltabaev
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