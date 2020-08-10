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Yat soyguncusu 4. Zanlı yakalandı

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve Kirill Basin’nin ardından Tivakun Baltabaev de tespit edilerek yakalandı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:52
Yat soyguncusu 4. Zanlı yakalandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve Kirill Basin’nin ardından Tivakun Baltabaev de tespit edilerek yakalandı. Zanlı Tivakun Baltabaev bugün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, mesele ile ilgili ilk etapta tutuklanan 3 zanlının mahkemeye çıkarıldığını, Tivakun Baltabaev’in ise önceki gün akşam saatlerinde Girne’de tespit edilerek yakalandığını söyledi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

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Kardeşler, zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ancak zanlının gösterimi ile kaldığı apartmanın bodrum kısmında olta bulduklarını ifade etti. Polis, meselenin tahkikatının devam ettiğini, aranmakta olan bir şahıs ve emareler olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendire Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce görülen mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili şu bilgileri aktarmıştı.

Kardeşler huzurda bulunan 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 06.20 sıralarında Girne Marina’da konuşlanmış olan ve Barbaros Özkaptan'a ait ikametgâh olarak kullanılan Amerikan bandıralı motor yata konu marinanın güney kısmında bulunan Jasmine Court hotelin istikametinden yüzerek gelen zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve ismi tespit edilen ancak aranmakta olan 2 zanlı daha konu yatın kuzeye bakan ve kilitli durumda bulunan kabin giriş kapısını hasar vermeksizin açtıktan sonra yat içerisinden toplam değerleri 84,269 Türk Lirası olan iki adet 80'lik Pen marka alt kısımları parlak altın rengi makara kısmı bakır renk olan profesyonel balıkçı oltasını, bir adet Go pro marka siyah renk su altı ve üstü kamerayı, bir adet Go pro marka 360 derece çekim yapan siyah renkli su altı ve su üstü kamerasını ve aparatlarını yat içerisinde bulunan yatak dolabında muhafaza edilen Omega Seemaster marka metalik renk kol saatini, beylerbeyi göbek Marka siyah renkli rakıyı ve 18 yıllık Chivas Regal marka viskiyi ve yine yatak dolabında muhafaza edilen 2320 dolar parayı aldıktan sonra yine yüzerek güney istikametinde bulunan Jasmine Court Hotel kıyısına doğru ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis tarafından incelenen kamera görüntülerinde zanlı Kirill Basin’in ise kıyıda kalarak gözcülük yaptığı ve konu marinaya gitmediği tespit edilmiştir.

Polis memuru Adnan Kardeşler çevre kameralarında yapılan incelemede 5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile Jasmine Court isimli hotelin içerisinden çıktığı ve yine Girne'de bulunan Mustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediğinin tespit edildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sabir AbdullaevVlada UngureanKirill BasinTivakun Baltabaev
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