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Yat soyguncuları yakalandı
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Yat soyguncuları yakalandı

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve Kirill Basin bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

09 Ağustos 2020 Pazar 14:45
Yat soyguncuları yakalandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve Kirill Basin bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

YÜZEREK KAÇTILAR

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

Kardeşler huzurda bulunan 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 06.20 raddelerinde Girne Marina’da konuşlanmış olan ve Barbaros Özkaptan'a ait ikametgâh olarak kullanılan Amerikan bandıralı motor yata konu marinanın güney kısmında bulunan Jasmine Court hotelin istikametinden yüzerek gelen zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve ismi tespit edilen ancak aranmakta olan 2 zanlı daha konu yatın kuzeye bakan ve kilitli durumda bulunan kabin giriş kapısını hasar vermeksizin açtıktan sonra yat içerisinden toplam değerleri 84,269 Türk Lirası olan iki adet 80'lik Pen marka alt kısımları parlak altın rengi makara kısmı bakır renk olan profesyonel balıkçı oltasını, bir adet Go pro marka siyah renk su altı ve üstü kamerayı, bir adet Go pro marka 360 derece çekim yapan siyah renkli su altı ve su üstü kamerasını ve aparatlarını yat içerisinde bulunan yatak dolabında muhafaza edilen Omega Seemaster marka metalik renk kol saatini, beylerbeyi göbek Marka siyah renkli rakıyı ve 18 yıllık Chivas Regal marka viskiyi ve yine yatak dolabında muhafaza edilen 2320 dolar parayı aldıktan sonra yine yüzerek güney istikametinde bulunan Jasmine Court Hotel kıyısına doğru ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis tarafından incelenen kamera görüntülerinde zanlı Kirill Basin’in ise kıyıda kalarak gözcülük yaptığı ve konu marinaya gitmediği tespit edilmiştir.

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Polis memuru Adnan Kardeşler çevre kameralarında yapılan incelemede 5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile Jasmine Court isimli hotelin içerisinden çıktığı ve yine Girne'de bulunan Mustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediğinin tespit edildiğini bildirdi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Polis huzurda bulunan 3 zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean’ın 8 Ağustos tarihinde kalmakta olduğu ikametgâhlarında mahkeme emri gereği yapılan aramada sirkat etmiş oldukları Go pro Fusion marka deniz altı kamerası ve yine Marina'da konuşlanmış olan ve mal sahibi henüz tespit edilmemiş olan başka bir tekneden sirkat etmiş oldukları bir adet Malibu marka balık oltası ve bir adet Bombay marka Gin tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlı Kirill Basin’in ikametgahında yapılan aramada ise herhangi bir kanunsuz eşyaya rastlanmadığını belirtti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Polis meselenin tahkikatının devam ettiğini aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendire Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sabir AbdullaevVlada UngureanKirill Basin
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