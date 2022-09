Yaşları 15-38 arasında olan 9 kişi mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da infiale neden olan ve güvenlik kameraları görüntülerinin sosyal medyada döndüğü Afrika kökenli bir şahsın birçok saldırgan tarafından darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında "Kanunsuz Topluluk, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlılar A.S. (K-15), Ö.Ş. (E-17), Hakan Boz(E-19). A.S. (E-18) , Emir Furkan Yetiker (E-19) , S.A. (E-16), Fatih Can Güven (E-18), Bilal Şahan (E-31) ve Mustafa Alıcı (E-38) bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşma zanlı A.S’nin yaşının 15 olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.