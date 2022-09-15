Yaşları 15-38 arasında olan 9 kişi mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da infiale neden olan ve güvenlik kameraları görüntülerinin sosyal medyada döndüğü Afrika kökenli bir şahsın birçok saldırgan tarafından darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında "Kanunsuz Topluluk, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlılar A.S. (K-15), Ö.Ş. (E-17), Hakan Boz(E-19). A.S. (E-18) , Emir Furkan Yetiker (E-19) , S.A. (E-16), Fatih Can Güven (E-18), Bilal Şahan (E-31) ve Mustafa Alıcı (E-38) bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşma zanlı A.S’nin yaşının 15 olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.

Söz konusu zanlılar 11.09.2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, kanunsuz olarak toplandıktan sonra bir taraf olup, arkadaşlarını darp ettiği gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin Willian Antony Peters'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tahtadan mamül beyzbol sopası ve tahta çubuk ile gelişigüzel vurmak sureti ile adı edileni ciddi şekilde darp ettiler. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5’er bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı birer kefilin 150’şer bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.