banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!
Pandemi zemininde büyüyen ‘’gen akımı’’
Pandemi zemininde büyüyen ‘’gen akımı’’
Beklenen cevap
Beklenen cevap
banner376
Flaş Haber
Tıp-iş'in eylemi sona erdi
Kapat

Yasal statüleri olmadığından hapis cezasından kurtulamadılar

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mıcheal Erıc Ogrı, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:33
Yasal statüleri olmadığından hapis cezasından kurtulamadılar
banner337

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlılar Mıcheal Erıc Ogrı, Nnadozıe Emmanuel Onyemuwa ve Moses Onwubıko Nnorom’un “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Ramiz, 29 Nisan 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne, zanlı Ogrı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı yönünde bilgi geldiğini belirterek, gelen bilgi üzerine yapılan araştırmalarda zanlının Lefkoşa’da iki ayrı bölgede ikametgâhının bulunduğunun ve zanlı Onyemuwa’nın da aynı ikametgâhta kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Bir polis ekibinin aynı gün ve 12.00-13.15 saatleri arasında zanlının Kermiya’daki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yaptığını dile getiren Ramiz, arama sonucunda zanlıların tasarruflarında 41 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde, 216 miligram ağırlığında tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını ifade etti.

banner341
Ramiz, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Onyemuwa’nın söz konusu maddeleri zanlı Ogrı’den aldığını ve zanlı Ogrı’nın üçüncü zanlı Nnorom’a da uyuşturucu madde sattığının öğrenildiğini vurgulayarak, zanlı Nnorom’un da Gönyeli’deki evinde arama yapıldığına işaret etti.

Yapılan aramada zanlının tasarrufunda 26 paket şeklinde, satışa hazır halde toplamda 8 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğine dikkat çeken Ramiz, zanlının söz konusu maddeleri 500 euro karşılığında zanlı Ogrı’den aldığını itiraf ettiğini bildirdi.

Ramiz, iki zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini dile getirdi.

Zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığına ve zanlıların yasal statülerinin olmadığına dikkati çeken Ramiz, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis haberleri
Polis haberleri
Gönyeli Yeşilada Park'ta kavga! 1 kişi ağır yaralandı
Gönyeli Yeşilada Park'ta kavga! 1 kişi ağır yaralandı
Tasarruflarında 3 gr 580 ml hint keneviri türü uyuşturucu bulunmuştu
Tasarruflarında 3 gr 580 ml hint keneviri türü uyuşturucu bulunmuştu
Sokağa çıkma yasağı içerisinde seri hırsızlık yapan sabıkalı şahıs yakalandı
Sokağa çıkma yasağı içerisinde seri hırsızlık yapan sabıkalı şahıs yakalandı
Eminoğlu ve Özbekoğlu kararıyla ilgili istinaf başvurusu
Eminoğlu ve Özbekoğlu kararıyla ilgili istinaf başvurusu
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
21 kişiye yasal işlem!
21 kişiye yasal işlem!
Sıcaklarla beraber yangınlar da arttı!
Sıcaklarla beraber yangınlar da arttı!
Kuzu hırsızı yakalandı!
Kuzu hırsızı yakalandı!
Gazimağusa'da iki ayrı yerde hırsızlık!
Gazimağusa'da iki ayrı yerde hırsızlık!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim