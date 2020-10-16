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Yasal olmayan yolla KKTC'ye girip uyuşturucu temin etti!

Lefkoşa'da 3 ay önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Mehmet Dikmen’e uyuşturucu temin eden ve yasal olmayan yolla kuzeye giriş yaparak tutuklanan zanlı Pembe Kamkam, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ekim 2020 Cuma 14:20
Yasal olmayan yolla KKTC'ye girip uyuşturucu temin etti!
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Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı, Zanlı Pembe Kamkam’ın Şubat 2020-12 Ekim 2020 tarihleri arasında Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal, Alma ve Verme ile Birinci derece askeri bölgeyi ihlal etmek suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Sakallı, Temmuz 2020 tarihinde Beyarmudu’nda askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının Lefkoşa’da Girne Kapısı’na geldiğini ve cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Mehmet Dikmen’e 300 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi verdiğini söyledi. Polis, zanlı Pembe Kamkam’ın 14.10.2020 tarihinde KKTC’de tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis memuru Serkan Sakallı, zanlının iki ayrı gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde adı geçen 2 kişinin arandığını söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlı Pembe Kamkam’ın 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Pembe Kamkam
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