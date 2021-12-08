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Yasa dışı yollardan Kıbrıs'ın güneyine geçmek istedi

Yasa Dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek için gizli ittifak yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Lembo Kiala Kesıanne mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 16:12
Yasa dışı yollardan Kıbrıs'ın güneyine geçmek istedi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasa Dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek için gizli ittifak yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Lembo Kiala Kesıanne mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, 04.12.2021 tarihinde, saat 18:20'de, Akıncılar'da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ve Demirhan Polis Karakolu personelinin Gaziler diye bilinen yerde trafik kontrolünde bulunduğu esnada askeri yasak bölgenin 50 metre Güney'inde Ercan Havaalanından- Akıncılara doğru seyir halinde olan ve henüz tespit edilemeyen 2 aracın, bahse konu yerde görevli polisleri görmeleri üzerine 6-7 kişiyi araçtan indirip hızlı bir şekilde Ercan Havalimanı istikametine doğru uzaklaştığını, konu şahısların ise koşarak kuzeye doğru Güney Kıbrıs’a Kiracıköy istikametine doğru kaçtıkları esnada Lembo Kiala Kesıanne’nin (K-23, Öğrenci-Demokratik Kongo) Askeri Yasak Bölgeyi ihlal etmek için Ağır bir suç işlemeye teşebbüs ettiği sırada suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, henüz tespit edilemeyen diğer şahısların ise karanlıktan yararlanarak gözden kaybolduklarını anlattı. Polis, 6 aylık hamile zanlının Güney Kıbrıs’a kaçma olasılığı olduğundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lembo Kiala Kesıanne
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