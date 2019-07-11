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Yasa dışı sanal bet operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yasa dışı sanal bet operasyonunda 2 kişi tutuklandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:54
Yasa dışı sanal bet operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan Mert Biçer ve Mehmet Furkan Yıldırım bugün mahkemeye çıkarıldı. 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların “Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatmak” ve “Beden Eğitimi Şans Oyunları Yasasına Aykırılık” suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Suiçmez,10 Temmuz 2019 tarihinde, Girne’de Sancar Caddesi üzerinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyon kapsamında 11 adet bilgisayar, 7 adet cep telefonu ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındığını kaydeden polis, mesele ile ilgili olarak  Mert Biçer ve Mehmet Furkan Yıldırım’ın tutuklandığını söyledi.

Polis, iş yerinde bulunan emarelerin inceleneceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, aranan şahıslar olduğunu belirten polis, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 11.07.2019 22:09
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Furkan YıldırımMert BiçerSanal Bet
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