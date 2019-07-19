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Yasa dışı bahis zanlıları tutuksuz yargılanacak

Yasa dışı bahis zanlıları tutuksuz yargılanacak

19 Temmuz 2019 Cuma 19:26
Yasa dışı bahis zanlıları tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de, yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti verdikleri tespit edilerek tutuklanan Mert Biçer, Mehmet Yıldırım bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis, zanlıların11 Temmuz 2019 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Operasyon kapsamında, 7 bilgisayar, 2 cep telefonu, 2 call center sabit telefonu, 1 hard disk ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındığını kaydeden polis, meseleyle ilgili zanlıların tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların sabıkasız olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
BahisMert BiçerMehmet Yıldırım
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