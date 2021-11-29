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Yasa dışı bahis meselesinde yeni tutuklama yanında bir zanlı serbest kaldı

29 Kasım 2021 Pazartesi 17:22
Yasa dışı bahis meselesinde yeni tutuklama yanında bir zanlı serbest kaldı

25.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da mali suçlarla mücadele şube amirliği tarafından 2 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda yasadışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine canlı destek hizmeti verdikleri tespit edilen E. K (K-24), F. G. A (K-23) ve E. A (E-30) derdest emri gereğince tutuklanmışlar ve çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Temin edilen 3 gün tutukluluk süresi içerisinde zanlı 3 konumundaki E.A isimli şahıs serbest kalırken mesele ile ilgili bağlantısı tespit edilen S. T tutuklanarak 27.11.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan 3 zanlı bugün 29.11.21 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Bora Çelebi, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde internet üzerinden yasa dışı kumar ve bahis hizmeti verildiğine alınan bilgi doğrultusunda 25.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da zanlı 1’in ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, bir adet hatlı telefon ve kulaklığı bulunarak el konulduğunu söyledi. Ayni tarihte zanlı 2’nin ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, bir adet hatlı telefon ve kulaklığı bulunarak el konulduğunu belirten tanık, mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan zanlı 3 E.A’ isimli şahsın da tutuklandığını anımsattı.

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Gelişen süreç içerisinde zanlı 3’ün suçla bağlantısı olmadığının belirlenmesi sonucu serbest bırakıldığına değinen polis, elde edilen ifadeler doğrultusunda Gazimağusa da sakin S.T isimli şahsın zanlı 3 olarak tutuklandığını belirtti.

Tutuklanan zanlı 3’ün Gazimağusa’ da kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada internet üzerinden yasadışı kumar ve bahis oynatan çağrı merkezine hizmet verdiği, ayrıca sanal bahis müşterilerine ne şekilde kumar oynayacakları şeklinde ders notlarının kayıtlı olduğu bir ajandanın yatak odasında bulunarak emare alındığını belirten polis, zanlı 3’den alınan el yazı örneklerinin incelenmek üzere el yazısı uzmanına gönderildiğini, tasarrufundaki cep telefonunun ise incelenmek üzere Data şubesine gönderildiğini söyledi.

Bugüne değin 5 ikametgahta arama yapıldığını ve 13 ifade temin edildiğine dikkat çeken tanık polis, internet üzerinden yasal olmayan kumar ve bahis oynatan siteye hizmet verdikleri ve zanlılarla bağlantısı oldukları belirlenen 5 kişinin ise aranmakta olduğuna vurgu yaptı.

Tahkikatın geniş kapsamlı olarak devam etmekte olduğunu belirten tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların tutukluluk sürelerinin 7 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Polisin talep ettiği süreyi savcı yardımcısı Hüseyin Eser 4 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlıların 4’er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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