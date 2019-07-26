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Yarım gram uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da, hareketlerinden şüphelenilen ve evinde arama yapılan zanlı Abedalaziz Tıbbıya’nın tasarrufunda yarım gram uyuşturucu madde bulunarak, tutuklandı.

Yarım gram uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da, hareketlerinden şüphelenilen ve evinde arama yapılan zanlı Abedalaziz Tıbbıya’nın tasarrufunda yarım gram uyuşturucu madde bulunarak, tutuklandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:13
Yarım gram uyuşturucudan tutuklandı


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla
ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlının 25 Temmuz 2019 tarihinde Gönyeli’de
CÖŞ ekibi tarafından hareketlerinden şüphelenildiğini ve mahkeme emriyle
evinde yapılan aramada tasarrufunda yarım gram uyuşturucu madde ile kâğıt

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içinde tütünle karışık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna
inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Sevinç, zanlının konu maddeyi 5 gün önce Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 100 TL karşılığında
aldığının tespit edildiğini belirtti. Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için
zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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