Yarım gram uyuşturucudan tutuklandı



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla

ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlının 25 Temmuz 2019 tarihinde Gönyeli’de

CÖŞ ekibi tarafından hareketlerinden şüphelenildiğini ve mahkeme emriyle

evinde yapılan aramada tasarrufunda yarım gram uyuşturucu madde ile kâğıt



içinde tütünle karışık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü olduğunainanılan uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Sevinç, zanlının konu maddeyi 5 gün önce Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 100 TL karşılığında

aldığının tespit edildiğini belirtti. Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için

zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının

3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.