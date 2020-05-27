Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karşıyaka da narkotik ekiplerinin tespit ettiği uyuşturucu serasına dönüştürülen ev ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mahmud Özmerten ve Salih Aygın teminat maksatlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 15 Mayıs 2020 tarihinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Şehit Şerif Rahmi Sokak Karşıyaka - Girne adresinde sakin Mahmud Özmerten’in üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu eşofmanın sağ cebinde beyaz renk naylon parçası içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, yine ayni cebinde küçük beyaz renk kapaklı kutu içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlı Mustafa’nın kalmakta olduğu ikametgâhta 21.00-22.30 saatleri arasında Mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; ikametgâhın giriş kısmında soldan birinci oda içerisinde 107 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 5-10 cm arasında değişen 107 kök Hintkeneviri bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın soldan ikinci odası içerisinde 28 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 10-90 cm arasında değişen 28 kök Hint Keneviri bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın giriş kısmındaki karşı oda içerisinde ise 27 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili ve 7 adet de tohum çimlendirmede kullanılan keçe içerisinde boyları 5-10 cm arasında değişen toplam 34 kök Hint Keneviri bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca ikametgâh içerisinde bulunan muhtelif naylon poşetler içerisindeki yaklaşık yarım kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bitki yaprakları, bir adet hassas terazi ve bitkilerin ziraatında kullanılan muhtelif araç gereç ve gübre mahkemeye aktardı. Polis zanlı Özmerten'e ait yatak odasında bulunan dolap çekmecesi içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde de bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis zanlının sorgulanmasının ardından meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Salih Aygın’ın da tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis ayrıca zanlının ikametgâhında kreatin kutusu içerisinde 360 gram ağırlığında benzocaine isimli madde bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti. Polis memuru Ahmet Bayram mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını belirterek zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.