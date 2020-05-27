banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104925
ALTIN
372.207
DOLAR
6.7721
STERLİN
8.3594
EURO
7.4679
banner339
35 yaşındaki kişi ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
1 AY CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Güzelyurt’da uyuşturucu
GÜZELYURT'TA UYUŞTURUCU

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Karşıyaka da narkotik ekiplerinin tespit ettiği uyuşturucu serasına dönüştürülen ev ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mahmud Özmerten ve Salih Aygın teminat maksatlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:23
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler
banner337
banner345

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Karşıyaka da narkotik ekiplerinin tespit ettiği uyuşturucu serasına dönüştürülen ev ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar  Mahmud Özmerten ve Salih Aygın teminat maksatlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 15 Mayıs 2020 tarihinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Şehit Şerif Rahmi Sokak Karşıyaka - Girne adresinde sakin Mahmud Özmerten’in üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu eşofmanın sağ cebinde beyaz renk naylon parçası içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, yine ayni cebinde küçük beyaz renk kapaklı kutu içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlı Mustafa’nın kalmakta olduğu ikametgâhta 21.00-22.30 saatleri arasında Mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; ikametgâhın giriş kısmında soldan birinci oda içerisinde 107 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 5-10 cm arasında değişen 107 kök Hintkeneviri  bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın soldan ikinci odası içerisinde 28 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 10-90 cm arasında değişen 28 kök Hint Keneviri bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın giriş kısmındaki karşı oda içerisinde ise 27 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili ve 7 adet de tohum çimlendirmede kullanılan keçe içerisinde boyları 5-10 cm arasında değişen toplam 34 kök Hint Keneviri bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca ikametgâh içerisinde bulunan muhtelif naylon poşetler içerisindeki yaklaşık yarım kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bitki yaprakları, bir adet hassas terazi ve bitkilerin ziraatında kullanılan muhtelif araç gereç ve gübre mahkemeye aktardı. Polis zanlı Özmerten'e ait yatak odasında bulunan dolap çekmecesi içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu  madde de bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis zanlının sorgulanmasının ardından meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Salih Aygın’ın da tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada  1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis ayrıca zanlının ikametgâhında kreatin kutusu içerisinde 360 gram ağırlığında benzocaine  isimli madde bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti. Polis memuru Ahmet Bayram mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını belirterek zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mahmud ÖzmertenSalih AygınUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar
45 gün cezaevinde bekleyecekler
45 gün cezaevinde bekleyecekler
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
2 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 8 iş yeri kapama saatlerine riayet etmedi!
2 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 8 iş yeri kapama saatlerine riayet etmedi!
Güzelyurt’da uyuşturucu
Güzelyurt’da uyuşturucu
Bakımını yaptığı yaşlı yakınının ölümüne sebep olan şahıs tutuksuz yargılanacak
Bakımını yaptığı yaşlı yakınının ölümüne sebep olan şahıs tutuksuz yargılanacak
Girne'de klima hırsızlığı
Girne'de klima hırsızlığı
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Muratağa köyü'nde yangın
Muratağa köyü'nde yangın

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim