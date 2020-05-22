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Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Onur Şah bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:29
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Onur Şah bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında,  Lefkoşa - Kermiya'da Öğretmenler Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlı Onur Şah'ın alıkonulmak istendiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda, iki ayrı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain, iki ayrı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin ve iki ayrı paket içinde de yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.  Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının uyuşturucuyu aranan bir şahıstan telefonla görüştükten sonra bin 200 Euro karşılığında belirledikleri bir yere bırakıldığını ve zanlının satışını yapmak için aldığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Onur Şah
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