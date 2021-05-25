Yargılanıncaya kadar cezaevine

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de uyuşturucu suçundan tutuklanan Oluwatofunmi Olukayo ONAKOYA, ASİKPO, Johnkingsley UGHELU ve Preisca CHİNGAİRA bugün yeninden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan, Eamonn AKPAMA, Melissa Natalie Tanyasadwa MAGO ve Melissa Rufaro HAMADZIRIPI’nın suçla bağı bulunamadı. Preisca CHİNGAİRA’nın ise uyuşturucuyla bağı olmadığı ancak ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı.Polis, zanlılardan üçünün teminata bağlanmasını talep ederken, Preisca CHİNGAİRA’nın 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna, 13 Mayıs 2021 tarihinde, saat 22:30 raddelerinde Girne Adli şubede görevli bir polis ekibi tarafından, Edremit/Girne adresinden gelen yüksek ses şikayeti ile ilgili olarak konu adres ziyaret edildiğini ve konu ikametgahın kuzey kısmında avlu içerisinde ağaçlar arasına şüpheli olarak tespit edilen zanlı-1 Oluwatofunmi Olukayo ONAKOYA ve zanlı-2 Ayama ASİKPO alıkonulduğunu mahkemeye aktardı. Mert Gültuna, bilahare, Zanlı-1 ve Zanlı-2’nin bulundukları sazlık ağacı arasında üzerinde Pop corn yazılı paket içerisinde iç-içe geçmiş üzerinde mavi renk naylon poşet içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı-1 ve zanlı-2 suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Mert Gültuna, soruşturma kapsamında Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen Arama Müzakeresi gereğince 22:50-23:50 saatleri arasında söz konusu ikametgâhta yapılan aramada, ikametgahın salon kısmında masa üstünde üzerinde Rotmans yazılı tütün paketi içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve evde tespit edilen Zanlı-3 Johnkingsley UGHELU’nun da suç üstü yakalandığını mahkemeye aktardı.

Mert Gültuna, suçla bağlantılı daha önce yakalanan Zanlı-4 Eamonn AKPAMA, Zanlı-5 Preisca CHİNGAİRA, Zanlı-6 Melissa Natalie Tanyasadwa MAGO ve Zanlı-7 Melissa Rufaro HAMADZIRIPI’nın uyuşturucu suçuyla bağlantılarının olmadığının anlaşıldığını söyledi. Polis, ancak Preisca CHİNGAİRA’nın ülkede ikamet izinsiz kaldığını söyledi. Polis, Eamonn AKPAMA, Melissa Natalie Tanyasadwa MAGO ve Melissa Rufaro HAMADZIRIPI’nın serbest bırakıldığını belirtti.

Mert Gültuna, uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan Oluwatofunmi Olukayo ONAKOYA, ASİKPO ve Johnkingsley UGHELU’nun teminata bağlanmasını, ülkede kaçak yaşam süren Preisca CHİNGAİRA’nın 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, üç zanlıyı 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, Preisca CHİNGAİRA’nın 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.