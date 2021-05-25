banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Karanlıktan aydınlığa
Karanlıktan aydınlığa
Kutlu Adalı cinayeti burada değil orada çözülür…
Kutlu Adalı cinayeti burada değil...
Aşı – PCR testleri – pandeminin sonu denklemi
Aşı – PCR testleri –...
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
banner376

Yargılanıncaya kadar cezaevine

Girne'de uyuşturucu suçundan tutuklanan Oluwatofunmi Olukayo ONAKOYA, ASİKPO, Johnkingsley UGHELU ve Preisca CHİNGAİRA bugün yeninden mahkemeye çıkarıldı.

25 Mayıs 2021 Salı 18:48
Yargılanıncaya kadar cezaevine
banner337

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Girne'de uyuşturucu suçundan tutuklanan Oluwatofunmi Olukayo ONAKOYA, ASİKPO, Johnkingsley UGHELU ve Preisca CHİNGAİRA bugün yeninden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan, Eamonn AKPAMA, Melissa Natalie Tanyasadwa MAGO ve Melissa Rufaro HAMADZIRIPI’nın suçla bağı bulunamadı. Preisca CHİNGAİRA’nın ise uyuşturucuyla bağı olmadığı ancak ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı.Polis, zanlılardan üçünün teminata bağlanmasını talep ederken, Preisca CHİNGAİRA’nın 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna, 13 Mayıs 2021 tarihinde, saat 22:30 raddelerinde Girne Adli şubede görevli bir polis ekibi tarafından, Edremit/Girne adresinden gelen yüksek ses şikayeti ile ilgili olarak konu adres ziyaret edildiğini ve konu ikametgahın kuzey kısmında avlu içerisinde ağaçlar arasına şüpheli olarak tespit edilen zanlı-1 Oluwatofunmi Olukayo ONAKOYA ve zanlı-2 Ayama ASİKPO alıkonulduğunu mahkemeye aktardı. Mert Gültuna,  bilahare, Zanlı-1 ve Zanlı-2’nin bulundukları sazlık ağacı arasında üzerinde Pop corn yazılı paket içerisinde iç-içe geçmiş üzerinde mavi renk naylon poşet içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı-1 ve zanlı-2 suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Mert Gültuna, soruşturma kapsamında Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen Arama Müzakeresi gereğince 22:50-23:50 saatleri arasında söz konusu ikametgâhta yapılan aramada, ikametgahın salon kısmında masa üstünde üzerinde Rotmans yazılı tütün paketi içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu  ve evde tespit edilen Zanlı-3 Johnkingsley UGHELU’nun da suç üstü yakalandığını mahkemeye aktardı.

Mert Gültuna, suçla bağlantılı daha önce yakalanan Zanlı-4 Eamonn AKPAMA, Zanlı-5 Preisca CHİNGAİRA, Zanlı-6 Melissa Natalie Tanyasadwa MAGO ve Zanlı-7 Melissa Rufaro HAMADZIRIPI’nın uyuşturucu suçuyla bağlantılarının olmadığının anlaşıldığını söyledi. Polis, ancak Preisca CHİNGAİRA’nın ülkede ikamet izinsiz kaldığını söyledi. Polis, Eamonn AKPAMA, Melissa Natalie Tanyasadwa MAGO ve Melissa Rufaro HAMADZIRIPI’nın serbest bırakıldığını belirtti.

Mert Gültuna, uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan Oluwatofunmi Olukayo ONAKOYA, ASİKPO ve Johnkingsley UGHELU’nun teminata bağlanmasını, ülkede kaçak yaşam süren Preisca CHİNGAİRA’nın 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, üç zanlıyı 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, Preisca CHİNGAİRA’nın 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
GirneUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçe kilidini kırıp, 30 bin TL değerindeki jeneratörü çaldılar!
Bahçe kilidini kırıp, 30 bin TL değerindeki jeneratörü çaldılar!
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!
13 kişi hakkında yasal işlem!
13 kişi hakkında yasal işlem!
21 yaşındaki şahıs aranıyor!
21 yaşındaki şahıs aranıyor!
Altıncık tutuksuz yargılanacak
Altıncık tutuksuz yargılanacak
Eski nişanlısını darp ve tecavüz iddiası ile tutuklandı
Eski nişanlısını darp ve tecavüz iddiası ile tutuklandı
Şaşırtan olay
Şaşırtan olay
190 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeye 15 ay hapis cezası
190 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeye 15 ay hapis cezası
Kullandığı araçta ve erkek arkadaşına ait evde uyuşturucu bulundu
Kullandığı araçta ve erkek arkadaşına ait evde uyuşturucu bulundu
Gizli ittifak meselesinin soruşturması kısmen tamamlandı
Gizli ittifak meselesinin soruşturması kısmen tamamlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim