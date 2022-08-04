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Yargılanıncaya değin teminata bağlandı

04 Ağustos 2022 Perşembe 15:52
Yargılanıncaya değin teminata bağlandı

(04.08.2022    …..  MHA )

Bir apartmanın park yerinde gördüğü kilitsiz bisikleti sirkat ettikten sonra incelenen kamera görüntülerinden tespit edilen İran uyruklu öğrenci N.H.B., 03.08.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “sirkat” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Kemal Yeşil’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 28.07.22 tarihinde saat 11.00 raddelerinde, Gazimağusa’ da Sakarya bölgesinde, bir apartmanın park yerinde duran ve I.O isimli şahsa ait kilitsiz bisikletin zanlı tarafından sirkat edildiğini söyledi.

Yapılan şikâyet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini ve derdest emri gereği 03.08.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis gerek vermiş olduğu gönüllü ifadesinde gerekse işlemiş olduğu suçla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğinde sanlının suçunu kabul etmesi ve tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmaması nedeniyle yargılanmada hazır olmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 8 bin T.L nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

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