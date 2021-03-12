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Yargılamayı cezaevinde bekleyecekler

Lefkoşa'da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği kapan operasyonunda tasarruflarında yaklaşık 3 kilo ağırlığında Hintkeneviri bulunan zanlılar Oluchi Oscar Okoye ve Enoma Foster Ekogiawe bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

12 Mart 2021 Cuma 19:00
Yargılamayı cezaevinde bekleyecekler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği kapan operasyonunda tasarruflarında yaklaşık 3 kilo ağırlığında Hintkeneviri bulunan zanlılar Oluchi Oscar Okoye ve Enoma Foster Ekogiawe bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, zanlılar Oluchi Oscar Okoye ve Enoma Foster Ekogiawe'nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kurtbir, zanlıların Lefkoşa'daki ikametgahında 3 Mart 2021 tarihinde, saat 18.50 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü'ne bağlı bir Polis ekibi tarafından arama yapıldığını belirterek, zanlı Enoma Foster EKOGIAWE'nin cebinde 5 paket yaklaşık 8 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 700 TL'nin tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti. Zanlı Oluchi Oscar OKOYE'nin yatak odasında üzerinde "scor" yazan kalem cüzdanında satışa hazır vaziyette 14 paket şeklinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 bin 700 TL nakit ve 800 TL bulunduģunu dile getiren Kurtbir, aynı zanlının yatak odasında siyah ve turuncu renk bel çantasında yaklaşık 10 paket şeklinde 13 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, elbise dolabında siyah renk bere içerisinde naylon içinde 62 adet paket şeklinde yaklaşık 85 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu madde, dolabın üst kısmında gri ve beyaz renkten oluşan naylon valiz içerisinde, Nijerja yemekleri içerisinde gizlenmiş yaklaşık 2 bin 500 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini vurguladı. Kurtbir, söz konusu ikametgâhta toplamda yaklaşık 3 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret ederek, zanlıların tutuklandığını bildirdi. Zanlıların gönüllü ifade verdiğini anlatan Kurtbir, zanlıların verdikleri ifadede uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıs ile 20 Şubatta getirdiklerini ve kendileri paketleyip 100 TL karşılığında sattıklarını ve paralarda bu şekilde elde ettiklerini beyan ettigini söyledi. Kurtbir, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlıların ülkemizde öğrencilikleri dışında bir yasal bağının bulunmadığını belirterek, yargılanmadan kaçma ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların 3 ayı geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesinin talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oluchi Oscar OkoyeEnoma Foster Ekogiawe
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