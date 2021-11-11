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Yargıç teminatı kabul etti

Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Kokain ve Hint Keneviri İthal ve Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Niyazi Alihan Çağansoy teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Kasım 2021 Perşembe 14:50
Yargıç teminatı kabul etti

Kamalı Haber

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı 5 Kasım 2021 tarihinde 19.55-20.55 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Gönyeli adresinde sakin zanlı Niyazi Alihan Çağansoy’un ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada, adı edilenin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Niyazi Alihan Çağansoy
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