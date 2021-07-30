Yargıç teminat talebini kabul etmedi!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, meselenin Yaralama, Ciddi Darp ve İkamet izinsiz suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 26.07.2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı adresinde sakin zanlı Uche Joseph Obi’nin, aynı ikametgahta sakin ev arkadaşı Izechucwu Pascal Anune’yi, Pascal'ın evden ayrılıp yeni bir ev kiralaması gerektiği konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu adı edileni konu ikametgahın banyosu içerisinde her iki eli ile itmek suretiyle darp ederek itme sonucunda adı edilenin banyo aynası üzerinde bulunan camdan mamül bardağa sol baş ve kulak kısmının çarpmasına ve bardağın kırılması sonucunda baş ve kulak bölgesinde 6 cm'lik parçalı kesi oluşmasına sebebiyet verip konu şahsı yaraladığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak bir tanık ifadesi alınarak bir de gönüllü ifade temin edildiğini ve ifadelerin teyit ile tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.