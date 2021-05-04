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Yargıç, gönüllü ifade verip suçunu kabul eden zanlıların teminat talebini kabul etti

Güneşköy’de Türkiye’den yasadışı yollardan gelecek olan Suriyelileri alıp Güney Kıbrıs’a geçirmek için gizli ittifak yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Hasan Şanverdi ve Cuma Demir yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Mayıs 2021 Salı 12:38
Yargıç, gönüllü ifade verip suçunu kabul eden zanlıların teminat talebini kabul etti
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sadi Sancak olayla ilgili bulguları aktardı. Sancak, 22 Nisan 2021 tarihinde Güneşköy'de, Eroza Tatil Köyü sahilinde, Lefkoşa'da sakin zanlı Hasan SANVERDİ ve Cuma DEMİR, kullanmakta oldukları YB 665 ve HS 877 plakalı araçları ile sahile gelip, henüz kimliği tespit edilemeyen Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahıs ile irtibata girip, Türkiye'den deniz üstünden yasa dışı olarak KKTC'ye gelmek isteyen toplam 16 Suriye uyruklu mültecileri almak için anlaştıklarını söyledi.

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Polis zanlıların sahilde konu mültecileri beklemeye başladıkları sırada suçüstü yakalandıklarını aktardı.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Güley Süleymanoğlu zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 80 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Insan KaçakçılığıHasan şanverdiCuma Demir
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