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Yargıç 16 yaşındaki zanlı için teminatı kabul etti

Lefkoşa’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 16 yaşındaki E.B, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselede oturum kapalı gerçekleşti.

18 Haziran 2021 Cuma 13:48
Yargıç 16 yaşındaki zanlı için teminatı kabul etti
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Kamalı Haber

Polis, 04.06.2021 tarihinde Lefkoşa Metehan bölgesinde Şht Gazeteci İzzet Yalın Sokak üzerinde bulunan Osman Başman'a ait 2 nolu ikametgâh içerisinde bulunan 1 adet Ipod kulaklık, 1 adet 20 Amerikan Doları, bir adet üzerinde A harfi asılı bulunan altın kolye, bir adet üzerinde iki top asılı bulunan altın kolye, bir adet üzerinde ördek asılı bulunan altın kolye, bir adet üzerinde yuvarlak taşlar bulunan altın kolye, bir adet tektaş altın kadın yüzüğü, bir adet üzerinde yuvarlak taşlar bulunan altın kadın küpesi ve 400 İngiliz Sterlinini Zanlı E.B. (E-16) tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü̈ bir ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kişinin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları, 2 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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