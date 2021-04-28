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Yargı teminatı kabul etmedi!

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Prince Kamusıkırı ve Kudakwashe Keıth Kangaı teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:15
Yargı teminatı kabul etmedi!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı.

Şener, zanlılar Prince Kamusıkırı ve Kudakwashe Keıth Kangaı’nın “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

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Şener, zanlıların 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, Girne Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Mehmet Karadeniz’ in yaptığı Mobil link isimli elektronik mağazasının penceresinin kilit kısmını kırıp dükkân içerisine girdiğini belirterek, mağaza içerisinde bulunan 39 adet Iphone 12 marka cep telefonu, 1 adet apple marka saat, 1 adet Apple Mackbook Pro Laptop ve çekmece içerisinde bulunan 2 bin 850 TL nakit parayı sirkat ettiğini kaydetti.

Zanlıların aynı gün Lefke’de sirkat ettikleri elektronik eşyaları satmak istedikleri sırada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Şener, zanlıların kullanımında bulunan ZPK 438 plakalı araçta yapılan aramada sirkat edilen elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındığını ifade etti.

Şener, yürütülen soruşturma kapsamında 5 adet İphone marka telefonun olay günü söz konusu işletmenin Girne’deki şubesinde bulunduğunun ve satıldığının, 1 adet Apple marka saat ve 2 bin 850 TL nakit paranın ise bulunamadığını vurguladı.

Polis, zanlıların 2018 yılından bu yana ülkede ikamet izinsiz kaldığının altını çizerek, mahkemenin uygun göreceği bir süreyle Merkezi Cezavi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 45 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
SirkatKASTİ HASARMobilelinkDÜKKAN AÇMA
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